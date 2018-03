ARBÖ-Tipp für Autoreisende: Immer 50 Cent bei der Hand haben

WC-Gebühren bereits auf insgesamt 32 Autobahn-Tankstellen

Wien (OTS) - Wer sich kommende Woche ins Auto setzt um in den Urlaub zu fahren, sollte immer 50 Cent bei der Hand haben, rät der ARBÖ allen Autoreisenden zum Ferienstart. An insgesamt 32 Autobahn- und Schnellstraßen-Tankstellen wird bereits die WC-Gebühr eingehoben.

Für manche wird es nach wie vor überraschend sein, wenn sie an der Autobahn halten, um das WC aufzusuchen, deshalb sollte man die WC-Gebühr von 50 Cent immer in Griffweite haben, um sich langwieriges Suchen in den Taschen zu ersparen, empfiehlt der ARBÖ. Immerhin haben die meisten Autobahntankstellen bereits auf das 50-Cent-Modell umgestellt: Bei OMV haben bereits 13 von 27 Tankstellen, bei ENI zehn von 18 Tankstellen umgestellt. Bei BP gibt es bereits sechs von zehn Tankstellen mit WC-Gebühr. Einzig Shell lässt sich etwas Zeit: erst an drei von 17 Autobahn-Tankstellen werden Wertbons gegen die Bezahlung von 50 Cent ausgegeben. "Bis zum Ende der Sommerferien könnten die meisten Tankstellen aber bereits umgestellt haben", so ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch.

Zur Erinnerung: Seit April werden Toiletten an Tankstellen und Raststationen an den Autobahnen schrittweise auf ein Gutscheinsystem umgestellt. Gegen eine Gebühr von 50 Cent kann man das örtliche WC benutzen, so der ARBÖ. An Ort und Stelle erhält man dann einen 50-Cent-Gutschein, den man eins zu eins für Produkte aus Shop oder Gastronomie, sogar gegen Sprit eintauschen kann. Die immer kostenintensiveren Hygienestandards und die Tatsache, dass sehr viele Reisende ausschließlich die Toilettenanlagen aufsuchten, veranlasste die Tankstellenbetreiber eine Fix-Gebühr zu verlangen. Die WC-Anlagen der ASFINAG-Raststationen sind aber weiterhin gebührenfrei zu benutzen - ein weiterer Ausbau ist geplant.

Anbei eine Liste mit allen bekannten Tankstellen, die bereits die WC-Gebühr einheben (ohne der drei Shell-Tankstellen, die bereits mit Gutscheinsystem arbeiten):

Autobahn/Schnellstraße Tankstelle/Station Unternehmen Westautobahn (A1) Völlerndorf BP Westautobahn (A1) Lindach BP Westautobahn (A1) Haag BP Westautobahn (A1) Ybbs ENI Westautobahn (A1) Steinhäusl OMV Westautobahn (A1) Kasern OMV Westautobahn (A1) Mondsee OMV Westautobahn (A1) Lindach Nord OMV Südautobahn (A2) Dobl, Kaiserwald OMV Südautobahn (A2) Bad Fischau OMV Südautobahn (A2) Pack ENI Südautobahn (A2) Dreiländereck Süd ENI Ostautobahn (A4) Göttlesbrunn OMV Innkreisautobahn (A8) Aistershaim BP Pyhrnautobahn (A9) Trieben BP Pyhrnautobahn (A9) Kammern ENI Tauernautobahn (A10) Feistritz/Drau BP Tauernautobahn (A10) Golling West ENI Tauernautobahn (A10) Lungau ENI Tauernautobahn (A10) Golling OMV Inntalautobahn (A12) Mils ENI Inntalautobahn (A12) Vomp OMV Brennerautobahn (A13) Matrei West ENI Brennerautobahn (A13) Matrei Ost ENI Brennerautobahn (A13) Brennersee OMV Donauuferautobahn (A22) Stockerau OMV Wr. Außenring Schnellstr. (S1) Schwechat/Rannersdorf OMV Semmering Schnellstraße (S6) St. Marein ENI Arlberg Schnellstraße (S16) Innerbraz OMV

