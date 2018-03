FPÖ-Gartelgruber: "Glaubwürdigkeit ist kein Wert der ÖVP, zumindest nicht für Kollegen Lettenbichler"

Wien (OTS) - "Für billige Effekthascherei über die Medien ist ÖVP-Kollege Lettenbichler gerne zu haben, an einer Problemlösung im Sinne der Bürger hat er jedoch keinerlei Interesse, wie er gestern im Plenum demonstrierte", zeigte die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Carmen Gartelgruber auf.

Die FPÖ brachte in der gestrigen Sondersitzung des Nationalrates einen Entschließungsantrag ein, mit dem sichergestellt werden sollte, dass auf dem Autobahnabschnitt von der Staatsgrenze bis Kufstein Süd auch weiterhin keine Vignettenkontrollen durchgeführt werden. "Uns war es wichtig, den Betroffenen hier schnellstmöglich eine adäquate Lösung bieten zu können um die Kufsteiner vor einem drohenden Verkehrschaos, vor allem in den Wintermonaten zu bewahren", so Gartelgruber, die sehr bedauert, dass der freiheitliche Antrag abgelehnt wurde.

Verwundert zeigte sich Gartelgruber jedoch vor allem über das Abstimmunsgverhalten von ÖVP-Nationalrat Josef Lettenbichler, der den Antrag gemeinsam mit seinen Kollegen der Regierungsparteien ablehnte:

"Langsam leide die ÖVP unter einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem", attestierte Gartelgruber. "Wenn man sich nämlich - wie Lettenbichler - in Tirol groß aufspielt, und mit den Bürgermeistern der betroffenen Region gemeinsam zur Rettung der aktuellen Vignettenregelung ausreitet, so sollte man in Wien dann zumindest Manns genug sein, dafür auch im Parlament (auf) - zu stehen", so Gartelgruber. "Zumindest wissen nun die staugeplagten Bürger, bei wem sie sich zu bedanken haben, falls bis Dezember keine Lösung des Problems herbeigeführt wird", schließt Gartelgruber.

