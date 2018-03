Zusammenfassung des Wiener Landtages vom 27.06.2013

Wien (OTS) - Der 26. Wiener Landtag begann wie gewohnt um 9.00 Uhr mit der Fragestunde. Es wurde über gesetzte und zukünftige Hochwasserschutzmaßnahmen debattiert, über Spitalsambulanzen, Straßenprostitution, eine Novellierung des Prostitutionsgesetzes sowie Wiens Maßnahmen zur Zielumsetzung des EU-Aktionsplans.

Aktuelle Stunde zum Thema "Hilfe zur Selbsthilfe: Die Wiener Mindestsicherung - eine moderne, bedarfsgerechte und treffsichere Leistung"

Die anschließende Aktuelle Stunde wurde von der SPÖ eingebracht. Sie betonte, die Hauptaufgabe der Mindestsicherung sei, Armut zu bekämpfen und den BezieherInnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Es handle sich nicht um ein "Geschenk" sondern sichere das "Überleben" der Betroffenen. Die ÖVP bekannte sich zur Mindestsicherung, verstand sie aber als "Sprungbrett" und warnte vor Missbrauch als "Hängematte". Die FPÖ rechnete vor, dass die Zahl der BezieherInnen in Wien seit 2001 um 244 Prozent gestiegen sei. Rot-Grün habe keine Lösungen anzubieten. Die Grünen erwiderten: Wien habe deswegen so viele Mindestsicherungs-BezieherInnen, weil die Sozialleistungen hier treffsicherer seien als anderswo.

Generaldebatte zum Entwurf eines Gesetzes über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung - Reden der EU-Abgeordneten

Bereits zum zweiten Mal nach 2012 waren Abgeordnete des EU-Parlaments in den Wiener Landtag eingeladen. Das zeige deutlich, dass die Europäische Union bereits in Wien beginne. Ulrike Lunacek, Evelyn Regner, Othmar Karas und Andreas Mölzer sprachen über Themen wie eine einheitliche Finanz-Transaktionssteuer, das EU-Budget und den Beitritt Kroatiens in die Union.

Die ÖVP pochte auf einen Schuldenabbau, sowohl auf Wiener wie EU-Ebene. Die Stadt habe jahrzehntelang mit Schweizer Franken-Krediten finanziert, Fremdwährungen seien "immer Spekulation". Die Grünen meinten, die EU müsse "sozial, ökologisch und demokratisch" reformiert werden, und nannten als Schwerpunkte Jugendarbeitslosigkeit und sozialen Wohnbau. Die Freiheitlichen lehnten eine europäische "Schuldengemeinschaft" ab; der vorliegende Gesetzesentwurf gehe "nicht weit genug". Wien habe und werde nicht spekulieren, schloss die SPÖ. Eine Finanz-Transaktionssteuer sei den Sozialdemokraten ein großes Anliegen. Der Gesetzesentwurf wurde mit Stimmen von SPÖ, Grünen und ÖVP beschlossen.

Weitere Debatten

Einstimmig angenommen wurden die Berichte der Jugend- sowie Patientenanwaltschaft. Außerdem beschlossen wurden zahlreiche Gesetzesentwürfe und -änderungen, zum Beispiel die Errichtung eines Wiener Gesundheitsfonds und das Wiener Jagdgesetz.

Die Sitzung des 26. Wiener Landtages endete um 17.05 Uhr. (Schluss) esl/tai

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Diensthabender Redakteur

Telefon: 01 4000-81081