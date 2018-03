Praktikanten bloggen über Agrar-Betriebe am anderen Ende der Welt

Wien (OTS) - Mehr als 250 Jugendliche sammeln jährlich im Rahmen eines internationalen landwirtschaftlichen Praktikums viele spannende Erfahrungen auf agrarischen Betrieben in der ganzen Welt. Die Landjugend Österreich bietet in Kooperation mit Partnern ab sofort Online-Blogs unter praxis.landwirt.com, in denen Auslandspraktikantinnen und -praktikanten laufend über Betriebe in Australien, Kanada, den USA, Neuseeland oder Europa berichten können.

Weiße Strände in Australien oder Ackerbau XXL in den USA

Stefan arbeitet auf einem Riesenbetrieb im Norden von Kansas mitten in den USA, dort wo ein Betrieb mit über 10.000 ha keine Seltenheit ist. Verena machte sich vom Waldviertel auf nach Neuseeland, um dort für sechs Monate auf einem Milchviehbetrieb zu arbeiten. Zu ihren Aufgaben zählt es, hunderte von Milchkühen per Quad von der Weide zu holen um sie zu melken. Und Michael macht sein Praktikum in Australien, in der Nähe der weißen Strände an der Südküste bei Esperance. Kängurus hat er schon einige gesehen. Alle Praktikanten berichten nun online über ihre Erfahrungen und Erlebnisse fernab der Heimat.

Landwirtschaft in anderen Erdteilen

Wie sehen landwirtschaftliche Betriebe in anderen Teilen der Welt aus? Wie arbeiten und leben die Menschen dort? Was sind Ansichten und Standpunkte am anderen Ende der Welt? Mit einem Praktikum in der Landwirtschaft finden Jugendliche genau das heraus und sammeln neben vielen spannenden Erfahrungen auch Eindrücke von wunderschönen Landschaften und Sehenswürdigkeiten.

Einblicke für Zuhausegebliebene

Der Online-Blog unter praxis.landwirt.com ermöglicht es den Zuhausegebliebenen, Einblicke in die Landwirtschaft anderer Erdteile zu bekommen. Weitere Infos zum internationalen Praktikum finden Sie unter www.landjugend.at/international. Die aktuellen Blogs sind unter http://praxis.landwirt.com zu finden.

