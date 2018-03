ÖGB-FGV-Zellhofer begrüßt Einigung auf Gesundheitsberufsregister

Auch Einschulung von Pflegenden und kostenlose Hebammen-Beratung ist Fortschritt

Wien (OTS/ÖGB) - "Damit ist das Gesundheitsberufsregister auf Schiene", freut sich der Vorsitzende der ÖGB-ARGE-FGV (Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe), Josef Zellhofer, über die gestern Abend erzielte Einigung im Gesundheitsausschuss des Nationalrates. Wichtig sei auch, dass das Register nun bei der Arbeiterkammer angesiedelt werde.++++

Der ÖGB-FGV-Vorsitzende begrüßt auch, dass in Zukunft diplomierte Pflegepersonen Angehörige in die Betreuung von zu pflegenden Personen einschulen dürfen. Zellhofer: "Das trägt zu einer wesentlichen Verbesserung der Pflegequalität bei und ist eine Aufwertung des Pflegeberufes." Als enormen Fortschritt bezeichnet Zellhofer auch den Beschluss, dass in Zukunft Schwangere die Möglichkeit haben, in der 18. bis 22. Woche eine einstündige kostenlose Beratung durch eine Hebamme in Anspruch nehmen zu können.

