NÖ: Gemeindebedienstete protestieren gegen Nulllohnrunde

Bedienstetenversammlungen in Niederösterreich, Großdemonstration in Vorbereitung

Wien (OTS/ÖGB) - Mehr als 5.000 Gemeindebedienstete in mehr als 70 Gemeinden nahmen am 24. Juni 2013 an mehrstündigen Bedienstetenversammlungen teil und protestierten gegen die von der Politik verordnete Nulllohnrunde für das Jahr 2013. "Die Bediensteten in den Gemeindestuben sind unserem Ruf, sich zu Versammlungen zu finden, nahezu flächendeckend und jeweils in großer Anzahl gefolgt. Natürlich ist der Frust über das Verhalten der Dienstgebervertreter uns gegenüber groß und nicht gerade motivierend. Die Gemeindebediensteten stehen durchaus für weitere Aktionen bereit", sagt Erika Edelbacher, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB) Niederösterreich.

Mit der bei den Versammlungen beschlossenen Resolutionen fordern die Bediensteten die Sozialpartner - Gemeindevertreterverbände und Städtebund - auf, nochmals in Verhandlungen mit der LG NÖ der GdG-KMSfB einzutreten und dafür zu sorgen, dass den Gemeindebediensteten in den Städten und Gemeinden Niederösterreichs für das Jahr 2013 die Teuerung abgegolten wird.

Zusätzlich wird mit Unterschriftenlisten der Forderung nach Verhandlungen mit der Gewerkschaft Nachdruck verliehen. Die Resolutionen und die Unterschriftenlisten werden in Kürze an die Sozialpartner übergeben.

Wenn keine neuerlichen Verhandlungen stattfinden bzw. wenn diese wieder mit der Weigerung der Dienstgebervertreterverbände enden, die Bezüge für das Jahr 2013 zu erhöhen, ist für September 2013 eine Großdemonstration in St. Pölten in Vorbereitung.

Rückfragen & Kontakt:

GdG-KMSfB, Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbei

(01) 313 16 - 83 615

Informationen im Internet: www.gdg-kmsfb.at