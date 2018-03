Haiti - 1,5 Millionen Menschen benötigen Nahrungsmittelhilfe

CARE: Neuerliche Wirbelstürme könnten Hungerkrise auslösen

Wien/Port-au-Prince (OTS) - 1,5 Millionen Menschen in Haiti benötigen dringend Nahrungsmittelhilfe, nachdem im vergangenen Jahr Naturkatastrophen wie Tropensturm Isaac und Wirbelsturm Sandy rund 40 Prozent der Ernte vernichteten und die Lebensmittelpreise drastisch anstiegen. "Die diesjährige Wirbelsturmsaison hat gerade begonnen. Wir befürchten eine Hungerkrise, wenn es in den nächsten Monaten wiederum zu heftigen Niederschlägen und Stürmen kommt", ist CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager besorgt.

Schon jetzt ist die Situation dramatisch, viele Menschen haben ihre letzten Reserven aufgebraucht. 6,7 Millionen - mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung von ca. 10 Millionen Menschen - können sich keine ausgewogene Ernährung leisten oder haben nur beschränkt Zugang zu Nahrungsmitteln. Ein Drittel der neugeborenen Babies hat nach Angaben des Welternährungsprogramms Untergewicht.

CARE unterstützt derzeit mehr als 25.000 Familien mit Essensgutscheinen. Jede Familie erhält umgerechnet etwa 38 Euro pro Monat, um Reis, Mais, Öl und Bohnen in lokalen Geschäften einzukaufen. "Wir hoffen, dass wir ausreichend Geldmittel erhalten, um die Nahrungshilfe auszuweiten. Dann können wir noch mehr bedürftige Menschen erreichen", so Wagner-Hager. "Neben der akuten Nothilfe müsste jedoch verstärkt in Katastrophenvorsorge investiert werden." Denn leider ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wirbelstürme und Dürreperioden aufgrund der heute schon spürbaren Klimaveränderungen in Zukunft häufiger auftreten werden.

