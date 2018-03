Leopoldstadt: Bunte Welt der Malerin Ingrid Brezovksy

Letzter Tag der Ausstellung im Bezirksmuseum 2: 30. Juni

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) sind seit April hübsche Bilder der Malerin Ingrid Brezovsky zu besichtigen. Die Gemälde-Ausstellung "Die Welt ist für mich bunt und schön" endet am Sonntag, 30. Juni. An diesem Tag kann man die ansprechenden Werke der Hobby-Künstlerin von 10.00 bis 13.00 Uhr ansehen. Der Zutritt ist frei. Ingrid Brezovsky malt bereits lange Jahre und ist mittlerweile im Ruhestand. Für ihr künstlerisches Tun hat die Seniorin einen interessanten Grund: "Malen ist für mich wie frischer Wind im Kopf." Im Zentrum der gegenständlichen Arbeiten (Öl bzw. Acryl) stehen Landschaften, Pflanzen, Tiere und manch andere Motive. Eine fein abgestimmte Farbgebung prägt Brezovskys viel Harmonie ausstrahlende Werke. Fragen zu der Bilder-Schau beantwortet das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Franz Haas) unter der Rufnummer 4000/02 127 (zeitweilig Anrufbeantworter) oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1020 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

