Donaustadt: Boogie-Nacht mit Alwin Miller im "Stadl"

Am 30. Juni (19 Uhr): "Tribute to the Honking Saxophone"

Wien (OTS) - Fesselnde Melodien aus den 40er- und 50er-Jahren erklingen am Sonntag, 30. Juni, im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Das Quintett des Saxophonisten Alwin Miller unterhält das Publikum mit dem Programm "Tribute to the Honking Saxophone". Organisator dieser "Boogie-Nacht" ist der Verein "Kulturfleckerl Eßling". Laut Angaben der Veranstalter verbinden die spielfreudigen Künstler "den Groove des Rhythm & Blues mit der Energie des Rock 'n Roll". Für den um 19.00 Uhr beginnenden Auftritt von Alwin Miller (Tenor-Saxophon), Markus Pagitsch (Bariton-Saxophon), Maximilian Tschida (Klavier), Sebastian Küberl (Kontrabass) und Hubert Bründlmayer (Schlagwerk) rührt das Vereinsteam kräftig die Werbetrommel: "Die neue Musiker-Generation lässt aufhorchen!". Der Eintritt ist frei. Die Vereinsmannschaft gibt Zählkarten aus. Info und Bestellung: Tel. 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at.

"15. Jazzfest" im August und "Worried Men" im September

Nach einer kurzen Pause im Juli gehen die "Kulturfleckerl"-Aktivitäten im August mit dem "15. Eßlinger Jazzfest" weiter. Außerdem ist Vereinsleiterin Angela Hannappi derzeit mit der Vorbereitung von September-Konzerten mit der Weltmusik-Gruppe "Chili Cheeps" und den Austro-Pop-Legenden "Worried Men Skiffle Group" beschäftigt. Ferner sind für die zweite Jahreshälfte ein Wienerlied-Abend mit dem "Glasscherben-Quartett" und eine Schau der Künstler-Gemeinschaft "Artistas" geplant. Nähere Auskünfte: Tel. 0699/180 646 40, E-Mail kultur @ kulturfleckerl.at.

