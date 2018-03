Schieder/Illedits: Jetzt fließt das Geld für die PendlerInnen

Ab 1. Juli wirkt die Reform der Pendlerpauschale

Wien/Burgenland (OTS/SK) - "Ab 1. Juli gibt es für alle Pendlerinnen und Pendler mehr Geld", zeigen sich Finanzstaatssekretär Andreas Schieder und Christian Illedits, Klubobmann der SPÖ Burgenland, am Freitag erfreut. Schieder nennt die wichtigsten Eckpunkte: "Ab sofort können Teilzeitbeschäftigte die Pendlerpauschale aliquot in Anspruch nehmen, davon profitieren Frauen am meisten. Das ist richtig und wichtig. Zudem wird der Pendlerzuschlag für GeringverdienerInnen erhöht und entlastet damit Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben". ****

Außerdem bringt das neue Pendlergeld jährlich 2 Euro mehr pro Kilometer, der zwischen Arbeitsplatz und Wohnort liegt. "Das ist besonders für die PendlerInnen im Burgenland wichtig, die oft weite Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Die SPÖ Burgenland war die erste Landesorganisation, die sich im Landtag für mehr PendlerInnenförderungen ausgesprochen hat. Die neuen Regelungen sind ein erster wichtiger Erfolg für unsere PendlerInnen", so Illedits.

"Insgesamt macht das neue Pendlerpaket des Bundes für eine Million PendlerInnen 150 Millionen Euro aus, auf das Burgenland entfällt ein Entlastungsvolumen von rund acht Millionen Euro. Das steigert die Kaufkraft im Land", resümieren Schieder und Illedits. (Schluss) ps/mp

