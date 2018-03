ASFINAG: Sicherheitsausbau der A 8 Innkreis Autobahn bis Weibern fertig

Frontradarkette ersetzt mobile Section Control; Restarbeiten am Pannenstreifen bis Ende Juli

Linz (OTS) - Auf weiteren sieben Kilometern der A 8 Innkreis Autobahn in Oberösterreich genießen Verkehrsteilnehmer ab Samstag ein neues Fahrgefühl. Der Abschnitt zwischen Meggenhofen und Weibern wurde in weniger als 15 Monaten nicht nur von 24 auf 30 Meter verbreitert, sondern der Bestand dabei auch generalerneuert. Die Autobahn weist damit bereits von Pichl bis Weibern diesen üblichen Autobahn-Querschnitt auf, jede der zwei Fahrspuren pro Richtung ist nun 3,75 Meter breit, der Pannenstreifen jeweils 3,5 Meter.

Im Zuge des Sicherheitsausbaus, mit dem die ASFINAG ein Welser Unternehmen beauftragt hat, wurden auch zwölf Brücken verbreitert sowie saniert, die bestehenden Lärmschutzwände erneuert und auch neue zusätzliche errichtet sowie fünf Gewässerschutzanlagen gebaut. Der auf dem gesamten Abschnitt aufgebrachte Fahrbahnbelag - insgesamt mehr als 200.000 Quadratmeter - ist ein so genannter Splitmastixasphalt, der zusätzlich lärmmindernd wirkt.

Die Arbeiten an der Hauptfahrbahn sind mit Samstag fertiggestellt, nur die Pannenstreifen bleiben zum Teil noch gesperrt, um Restarbeiten durchzuführen. Ende Juli 2013 ist dieses Baulos aber komplett abgeschlossen. "Der nächste Abschnitt von Weibern bis Haag ist dann schon ab April 2014 an der Reihe", bestätigt ASFINAG-Baugeschäftsführer Gernot Brandtner. Das knapp vier Kilometer Teilstück wird bis Sommer 2015 dem Sicherheitsausbau unterzogen, also verbreitert und generalerneuert. "Im Anschluss folgt dann der letzte Abschnitt von Haag bis Ried", so Brandtner.

"Durch den Sicherheitsausbau wird die Verkehrssicherheit auf der A 8 erheblich gesteigert und ich freue mich, dass auch die nächsten Abschnitte zügig in Angriff genommen werden", so LH-Stv. Franz Hiesl.

Die Investitionskosten bei diesem Bauprojekt von Meggenhofen bis Weibern betragen insgesamt 22 Millionen Euro.

Versprochen - und natürlich auch gehalten, hat die ASFINAG die Lärmschutz-Zusage an die Anrainer, mittels Radarkontrollen das Tempolimit durch die Exekutive auf diesem Autobahnabschnitt überwachen zu lassen. Die mobile Section Control Anlage, die bekanntlich nur während der Bauzeit aufgestellt war, wurde bereits abgebaut. Diese mobile Anlage soll während der Sanierung der Tunnelkette Klagenfurt ab Herbst zum Einsatz kommen.

"Auf der A 8 kommt stattdessen eine dauerhafte Überwachung wie wir sie den Anrainern versprochen haben", bestätigt ASFINAG-Geschäftsführer Rainer Kienreich. Insgesamt sechs Frontradargeräte - je drei pro Richtungsfahrbahn - sind vorhanden und teilweise auch schon "scharf". Kienreich: "Spätestens im September sind alle sechs Geräte voll im Einsatz."

