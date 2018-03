Sommerferien 2013: Wiener Linien starten in den Sommer

Ferienfahrpläne ab 1. Juli gültig und Top-Jugendticket Gewinnspiel

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr passen die Wiener Linien in den Sommermonaten die Fahrpläne auf Grund der Schulferien und der Urlaubssaison von U-Bahn-, Bim- und Buslinien an. Die Wiener Linien verzeichnen in dieser Zeit durchschnittlich rund 25 Prozent weniger Fahrgäste als in der regulären Saison. Die Intervalländerungen im traditionellen Ferienfahrplan betreffen überwiegend die Hauptverkehrszeit in der Früh und am Nachmittag. Heuer gilt der Ferienfahrplan von 1. Juli bis 2. September. Und auch in dieser Zeit können sich alle Fahrgäste auf die Öffis verlassen: Die zahlreichen Wiener Bäder sind mit U-Bahn, Bim und Bus einfach und schnell erreichbar.

Top-Jugendticket: Online-Frühbucher nehmen an Gewinnspiel teil Damit alle Wiener SchülerInnen auch im kommenden Schuljahr schnell, sicher und vor allem günstig mit den Öffis unterwegs sein können, ist der Vorverkauf für das beliebte Top-Jugendticket bereits angelaufen. Und wer sein Top-Jugendticket noch bis einschließlich 30. Juni online kauft, hat die Chance auf zahlreiche attraktive Preise. Als Hauptpreis winkt ein iPad 4G mit 64 GB Speicher. Die Top-Jugendtickets vom Schuljahr 2012/2013 sind auch in den Sommerferien gültig und ermöglichen damit ein freies Bewegen im gesamten Verbund-Verkehrsnetz von Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Sommerferien: Freie Fahrt für alle Kinder bis 15 Jahre In den Sommerferien fahren alle Kinder bis zum 15. Geburtstag auf den Wiener Linien gratis. Für ältere SchülerInnen (ausgenommen Berufsschüler), die eine öffentliche Schule in Österreich bzw. eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht besuchen, gilt diese Freifahrt-Regelung noch bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. StudentInnen können ab 1. Juli die Ferienmonatskarte erwerben. Für die Monate Juli, August und September gibt es die Ferienmonatskarte für Studierende um 29,50 Euro pro Monat - eine Ermäßigung von 40 Prozent gegenüber der normalen Monatskarte.

Alle Ferienfahrpläne sind in den Stationen ausgehängt bzw. im Internet unter www.wienerlinien.at sowie über die mobile Fahrgastinformation qando abrufbar.

