Terminaviso: Eröffnung Film Festival 2013 am Wiener Rathausplatz, 29. Juni 2013; 21.30 Uhr

Wien (OTS) - Morgen, Samstag, 29. Juni 2013 startet die 23. Saison für das Film Festival am Wiener Rathausplatz. Ab Samstag kommen bis inklusive 1. September 2013 wieder hunderttausende BesucherInnen in den Genuss des Open-Air Kinos vor der einzigartigen Kulisse des Wiener Rathauses.

Die feierliche Eröffnung wird Stadträtin Sandra Frauenberger am Samstag, den 29. Juni 2013 bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr vornehmen.

Den Auftakt der Klassik- und Musiksaison am Rathausplatz machen dieses Jahr Rolando Villazón, Regula Mühlemann und Miah Perssonin in Donizettis "L'Elisir d'Amore" in einer spektakulären Wild-West-Version im Festspielhaus Baden-Baden.

Wir laden die VertreterInnen der Medien dazu herzlich ein.

Samstag, 29. Juni 2013, 21:30 Uhr

Treffpunkt Rathausplatz, bei der Bühne

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbh

Mag.Alexandra Hammer-Pohlau

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43-1-319 82 00-0, Fax: +43-1-319 82 00-82

hammer-pohlau @ wien-event.at

www.wien-event.at