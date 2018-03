Küssen verboten? - Was geht beim ersten Date?

58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden: So lange dauerte laut Guinness-Buch der Rekorde der längste Kuss der Welt. Wenn Sie das überbieten wollen, dann wäre morgen / heute ein guter Zeitpunkt dafür, denn der 6. Juli ist der Internationale Tag des Kusses. Vorsicht aber, wenn Sie gerade noch jemanden zum Knutschen suchen:

Nicht jeder möchte gleich beim ersten Date geküsst werden, wie eine aktuelle Umfrage unter europäischen Singles zeigt. Uwe Hohmeyer berichtet.

Sprecher: Wie weit darf man gehen beim ersten Date? Auf der Straße gehen die Meinungen da weit auseinander.

O-Ton 1 (Straßenumfrage, 0:11 Min.): "Frau: "Zu weit auf gar keinen Fall." Mann: "Sex oder so was ist beim ersten Date schon ein Thema bei etwas jüngeren Generationen." Mädchen: "Was überhaupt nicht geht, ist, irgendwelche Rummfummelei. Geht gar nicht!"

Sprecher: Eher uneinig sind sich Frauen und Männer auch beim Thema "Küssen", sagt Simone Sauter von der Datingseite NEU.DE.

O-Ton 2 (Simone Sauter, 0:13 Min.): "In Deutschland ist das so, dass 50 Prozent der Single-Männer es vollkommen okay finden, beim ersten Date zu küssen, allerdings nur ein Drittel der deutschen Single-Frauen. In anderen europäischen Ländern ist das alles ein bisschen entspannter."

Sprecher: Wohlgemerkt: Wir reden hier vom intimen Zungenkuss und nicht vom Begrüssungsküsschen auf die Wange. Das akzeptieren nämlich fast alle. Eins fällt aber auch auf:

O-Ton 3 (Simone Sauter, 0:12 Min.): "Männer gehen beim ersten Date schneller ran als Frauen. Das ist unabhängig davon, ob das eine Umarmung ist oder Arm in Arm gehen, Händchenhalten, sämtliche Körpernähe ist normaler für Männer als für Frauen."

Sprecher: Kein Wunder also, dass deutlich weniger Frauen als Männer wollen, dass das erste Date im Bett endet.

O-Ton 4 (Simone Sauter, 0:15 Min.): "Also 28 Prozent der deutschen Single-Männer möchten gerne Sex beim ersten Date, allerdings nur sieben Prozent der deutschen Single-Frauen. Für die Deutschen Männer ist hier ein bisschen Zurückhaltung gut, vor allem, wenn es dann noch ein Wiedersehen geben soll."

Sprecher: Besser also, Sie gehen bei der Online-Partnersuche immer auf Nummer sicher.

O-Ton 5 (Simone Sauter, 0:20 Min.): "Um auf NEU.DE erfolgreich zu sein, empfehlen wir immer, ein Profilfoto hochzuladen und einen persönlichen Profiltext einzustellen, weil das die Kontaktchance um das Fünffache erhöht. Persönliches, also wo man wohnt, den Arbeitgeber, die Telefonnummer, sollte man nicht online preisgeben. Das kann man immer noch beim ersten Date machen."

