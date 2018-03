Flüchtling ist, wer flüchtet! Pressekonferenz im Servitenkloster

Die Refugee Aktivisten laden zur Pressekonferenz am 28.06. Um 11 Uhr

Wien (OTS) - Die Refugee Aktivisten laden zur Pressekonferenz am 28.6.2013 um 11 Uhr im Servitenkloster (Müllnergasse 6, 1090 Wien)

Themen:

1.Klare Unterstützung durch die Menschenrechtskonferenz "Vienna+20" für die Anliegen der Refugee-Protest-Bewegung-Vienna, sowie ein Forderungsbrief der Konferenz an die Innenmineisterin und den Präsidenten Österreichs.

2.Übergabe eines Aufforderungsschreibens zur Überprüfung von Menschrechtsverletzungen im österreichischen Asylsystem an Francois Crépeau (UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants).

3.Suche nach einem geeigneten Gebäude für die gemeinsame Unterbringung, um den Protest selbstorganisiert fortführen zu können.

4.Warum den Refugees ein gesicherter Rechtsstatus zugesprochen werden muss

5.Transnationale Vernetzungen mit Refugeebewegungen

6.Geplante Aktivitäten im Kontext des Nationalratswahlkampfes 2013 und der EU-Wahlen 2014.

Sprecher*innen:

-Khan Adalat (Sprecher Refugee Protest Vienna/ RPV)

-Mir Jahangir (Sprecher RPV)

-Numan Muhammed (Sprecher RPV)

-Napuli Paul Langa (Sprecherin des Refugee Protest Camps Oranienplatz Berlin)

-Joseph Schechla (Menschenrechtsexperte, US/Egypt)

Rückfragen & Kontakt:

refugeecampvienna.noblogs.org