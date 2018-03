Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 28. Juni 2013. Von WOLFGANG SABLATNIG. "WLAN und Cyber-Soldaten".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Reform des Wehrdienstes darf praktisch nichts kosten und verspricht dennoch Verbesserungen. Die neuen Wahlmöglichkeiten für Soldaten bringen - ohne es offen anzusprechen - auch mehr Nähe von Militär und Polizei.

Wie unbeweglich das Militär sein kann, illustriert Seite 88 des "Berichts zur Reform des Wehrdienstes": "Mitgabe der Stellungsbekleidung als Sachleistung", heißt es dort samt Zitierung jener Gesetzesstelle, die diese Mitgabe möglich machen würde. Dahinter verbirgt sich die Idee, die "Burschen" - wie Verteidigungsminister Gerald Klug zu sagen pflegt - bei der Stellung in jugendgemäße T-Shirts zu stecken, die sie danach behalten können. Was für jede Firma als Werbung selbstverständlich ist, braucht beim Heer eine Gesetzesänderung.

An anderen Stellen ist es kein Gesetz, sondern eine oder mehrere Vorschriften, die dafür verantwortlich sind, dass scheinbar widersinnige Dinge in Stein gemeißelt sind. Und bei wieder anderen Punkten stellt sich die Frage, warum erst jetzt. Warum kommt erst jetzt jemand auf die Idee, die Kasernen mit WLAN auszustatten? Drahtloses Internet gehört für die jungen Männer und Frauen zum Alltag, nicht nur für jene, die sich für die neue Cyber-Einheit interessieren. Beim Heer gibt es aber Nachholbedarf - auch bei Dingen wie Unterkünften, Bädern und Toiletten.

Wenn die versprochenen Maßnahmen bis hin zu Kursen und mehr Sport umgesetzt werden, kann das Leben für viele Rekruten daher besser werden.

Aber warum erst jetzt? Am Geld kann es nicht liegen, weil wirklich mehr Geld bekommt Klug nicht. Offenbar haben Politik und Militärs aber den Tritt gebraucht, den sie sich mit der Bundesheer-Volksbefragung selbst verpasst haben.

Fragezeichen verbergen sich aber hinter den neuen Wahlmöglichkeiten für die Grundwehrdiener. Der Großteil der Rekruten soll künftig für "Schutz und Hilfe" im Inland zuständig sein, für Katastrophenhilfe und Objektschutz, ausdrücklich mit "Ausbildungselementen", die von der Polizei kommen. An anderer Stelle wird die verstärkte Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen unterstrichen.

Dazu kommen künftige "Cyber-Soldaten", zu deren Aufgaben ausdrücklich "mögliche Assistenzleistungen" für zivile Behörden gehören. Das "Militär in Reinkultur" hingegen wird auf eine kleinere Truppe beschränkt.

Hier wird unter dem Deckmantel der Wehrdienst-Reform ein Paradigmenwechsel angedeutet, der sich auch in der neuen Sicherheitsstrategie niederschlägt und mit dem das Innenressort die Kapazitäten des Heeres für sich nutzen will. Wer das anstrebt, sollte dazu aber auch stehen und offen darüber diskutieren.

