Turkcell erhält Auszeichnung "The Best IR in Turkey"

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Technologie- und Kommunikationsunternehmen in der Türkei, wurde für die Auszeichnung "The Best IR in Turkey " (Die beste Anlegerpflege in der Türkei) bei der alljährlichen Preisverleihung, die IR Magazine in London veranstaltet, ausgewählt. Im Gegensatz zu den sich bewerbenden Kandidaten wurden die Finalisten mittels eines umfangreichen Sondierungsverfahrens bestimmt, das Interviews von 500 der hochrangigsten Analysten und Meinungsmachern Europas umfasste. Im Rahmen der Organisation der diesjährigen Preisverleihung waren 96 Unternehmen aus 21 Ländern Anwärter auf den "Best" Titel.

Turkcell wurde als das türkische Vorreiter-Unternehmen für Best Practices im Bereich Anlegerpflege identifiziert und vom IR Magazine für seine Erfolge als einer der angesehensten Medienkanäle der Finanzwelt ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung konnte sich Turkcell gegen seine Mitbewerber um die Auszeichnung "Turkey's Best" im Bereich Anlegerpflege durchsetzen. Die Leistungen von Unternehmen wie Unilever, Roche, Adidas und BASF wurden ebenfalls gewürdigt.

Nihat Narin, Investor and International Media Relations Director bei Turkcell, äusserte sich zu der Auszeichnung mit den folgenden Worten:

"Heutzutage sind Fachleute für Anlegerpflege die ausschlaggebende Verbindung zwischen den Unternehmen und der Aussenwelt. Wir streben permanent danach, die Qualität unserer Anlegerpflege noch weiter zu verbessern. Durch unsere stetigen Beiträge zum Finanzmarkt verfolgen wir weiterhin und auch künftig das Ziel, "bester Umsetzer von Anlegerpflege-Praktiken" zu sein. Die Tatsache, dass unsere Arbeit auf internationaler Ebene auf Akzeptanz stösst und gewürdigt wird -und derart weitgehend anerkannt wird - ist eine ausserordentlich treibende Kraft und Motivation, um noch besser zu werden."

**IR Magazine (Investors Relations Magazine) wurde unter der Economist Group gegründet und wird von dem Cross Border Limited Medienunternehmen geführt. Das Unternehmen, das über angesehene Zeitschriften, Websites und Recherche-Teams im Finanzbereich verfügt, ist auch der Organisator von Preisverleihungen, Konferenzen und Aktivitäten, insbesondere in den Finanzplätzen der Welt wie New York, London und Hongkong.

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 34,9 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19 % im 2G- und 84,26 % im 3G-Netz. Turkcell meldete zum 31. März 2013 einen Nettoumsatz von 2,7 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 18,9 Mrd. TRY (10,4 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

