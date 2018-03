eMeter, A Siemens Business, demonstriert Kapazität für 50 Millionen Zähler, ermöglicht Versorgern jeder Größe risikofreies Wachstum

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Smart Grid-Anwendungsplattform EnergyIP(R) erreicht Oracles Exadata-optimierten Status

eMeter, A Siemens Business, hat heute den Abschluss eines Leistungstests mit 50 Millionen Zählern bekannt gegeben, der belegt, dass die Anwendungsplattform für intelligente Netze (Smart Grid) EnergyIP Energieversorgern jeder Grösse die Analysewerte für den Energieverbrauch liefern kann, die sie für ein risikofreies Wachstum benötigen. Mit dem Leistungstest erreichte eMeter den Exadata-optimierten Status im Rahmen des Oracle PartnerNetwork (OPN), was bedeutet, dass EnergyIP an der Datenbankmaschine Exadata von Oracle geprüft und mit dieser abgestimmt wurde und damit Energie- und Wasserversorgern Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit bieten kann.

eMeter, A Siemens Business, wurde im Januar 2012 von Siemens übernommen und ist einer der Ecksteine der Smart Grid-Strategie von Siemens und Softwareschmiede für die Smart Grid-Anwendungsplattform von Siemens. EnergyIP ist bei Strom-, Gas- und Wasserversorgern in über 16 Ländern im Einsatz. eMeter, A Siemens Business, ist Gold-Mitglied im Oracle PartnerNetwork.

"Bei unseren Tests haben wir eine durchgehende Zählerablesung von 400 Millionen Intervallen pro Stunde erzielt und die Verarbeitung in unter sechs Stunden abgeschlossen. Damit haben wir die Marke von 50 Millionen Zählern am Tag übertroffen und dabei weniger als 60 % der Oracle Exadata-Ressourcen in Anspruch genommen", sagte Lisa Caswell, Präsidentin von eMeter, A Siemens Business. "Diese Resultate belegen, dass EnergyIP im Zusammenwirken mit der Oracle Exadata-Datenbank eine in der Branche unerreichte Skalierbarkeit bietet und Energieverbrauchsdaten liefern kann, die für die Rechnungsstellung geeignet sind und von verschiedenen Anwendungen genutzt werden können, inklusive Analyseanwendungen. Faktoren wie Fusionen und die Zunahme gemeinsamer Dienstleistungen führen dazu, dass viele Versorgungsunternehmen mit rasch wachsenden Datenmengen fertig werden müssen. Die Kapazität für bis zu 50 Millionen Zähler garantiert unseren Kunden eine vorhersehbare und stabile Leistung für risikofreies Wachstum und Skalierbarkeit."

"eMeter, A Siemens Business, hat bei dem Test der Skalierbarkeit unserer Smart Grid-Anwendungsplattform EnergyIP an Oracle Exadata mit Oracle zusammengearbeitet. Die hervorragenden Resultate belegen, dass die Oracle Exadata-Datenbank den hohen Ansprüchen von Mega-Versorgungsunternehmen und Cloud-Dienstleistern gewachsen ist, und zwar mit einer bestätigten Leistung bis in den Bereich von 50 Millionen Zählern", sagte Shannon Amerman, VP Allianzen bei eMeter, A Siemens Business.

Der Test von EnergyIP 7.6 an Oracle Exadata basierte auf mehreren praxisnahen Szenarien, die Schätzungen für fehlende Daten, Berechnung und Bereitstellung von Nutzungszeit-Rechnungswerten und Aktualisierung von Datensätzen im Zusammenhang von Installationen mit hochvolumigen intelligenten Zählern und alltäglichen Kundenänderungen beinhalteten. Zusammen mit der Verarbeitung der Zählerablesungen nahmen diese "alltäglichen" Szenarien unter neun Stunden Verarbeitungszeit und durchschnittlich unter 50 % der Kapazität von Oracle Exadata in Anspruch.

Der optimierte Exadata-Status ist Teil des Optimierungsprogramms Exastack von Oracle, das Partnern wie eMeter, A Siemens Business, ermöglicht, OPN-Ressourcen und dedizierte Laborumgebungen zu nutzen, um ihre Anwendungen für Systeme wie Oracle Exadata, Oracle Exalogic Elastic Cloud und Oracle SPARC SuperCluster zu entwickeln, testen und abzustimmen. Oracle Exadata ist extrem leistungsfähig und die ideale Datenbankplattform für OLTP-Anwendungen, Datenlager und die variierenden, unvorhersehbaren Beanspruchungen des Cloud-Computing. Es ist ein Komplettpaket aus Servern, Speichern, Netzwerk und Software, das hochgradig skalierbar, sicher und redundant ist.

Mit dem Exadata-optimierten Status erkennt Oracle an, dass eMeter, A Siemens Business, EnergyIP 7.6 für die Oracle Exadata-Datenbank entwickelt, getestet und abgestimmt hat. Kunden können sich bei der Wahl von EnergyIP 7.6 darauf verlassen, dass es mit dem Ziel getestet und abgestimmt wurde, optimale Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen.

"Mit dem Exastack-optimierten Status erkennt Oracle Partner an, die ihre Lösungen auf einer kompletten, integrierten und Cloud-fähigen Infrastruktur optimiert haben, um Innovation zu fördern, neue Merkmale und Funktionen zu erschliessen und dem Anwender hervorragenden Wert zu liefern", sagte Chris Baker, leitender Vizepräsident, weltweiter ISV- und OEM-Vertrieb bei Oracle. "Mit dem erreichten Exadata-optimierten Status beweist eMeter, A Siemens Business, dass seine Smart Grid-Anwendungsplattform EnergyIP für die Oracle Exadata-Datenbank getestet und abgestimmt ist, um seinen Kunden optimale Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit bieten zu können."

Informationen zu eMeter, A Siemens Business

eMeter, A Siemens Business, ist ein Anbieter von Software, die Strom-, Gas- und Wasserversorgern ermöglicht, sich die Vorteile von intelligenten Netzen voll zunutze zu machen. Führende Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Verwaltungssoftware für intelligente Netze von eMeter, um ihre Betriebskosten zu senken, den Kundendienst zu verbessern und die Energieeffizienz zu fördern. Mit den meisten grosstechnischen Einsätzen in der Industrie und strategischen Partnerschaften mit Accenture, IBM, Oracle und SAP hat eMeter eine Reputation für unübertroffene Expertise aufgebaut, die den Kundenerfolg garantiert. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.emeter.com.

Siemens Smart Grid hat eMeter im Januar 2012 nach einer langjährigen Zusammenarbeit in einer äusserst erfolgreichen strategischen Partnerschaft übernommen. eMeter, A Siemens Business, ist einer der Ecksteine der Smart Grid-Strategie von Siemens und dient als Softwareschmiede für die gesamte Smart Grid-Anwendungsplattform von Siemens.

Informationen zum Oracle Exastack-Programm

Das Oracle Exastack-Programm unterstützt unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und andere Mitglieder des Oracle PartnerNetwork (OPN) in der beschleunigten Entwicklung und Bereitstellung schnellerer, zuverlässigerer Anwendungen. Über das Oracle Exastack-Programm bekommen qualifizierte OPN-Mitglieder Zugang zu Oracle-Experten und dedizierten Labors, um ihre Anwendungen für die Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud und Oracle SPARC SuperCluster zu testen und abzustimmen. Mit dem Exastack-optimierten Status bekommen die Partner ausserdem Zugang zu den entsprechenden Oracle-Marken, Logos und ähnlichen Vorteilen, um ihr Angebot effektiv zu differenzieren. Kunden können sich bei der Wahl von Exastack-optimierten Anwendungen darauf verlassen, dass diese unterstützt werden und mit dem Ziel getestet und abgestimmt wurden, optimale Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Im Rahmen des Programms steht Oracle Exastack Ready zur Verfügung, um ISVs zu helfen, ihre Lösungen auf den neuesten Versionen von Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SPARC SuperCluster und deren Komponenten wie Oracle Database, Oracle WebLogic Server, Oracle Solaris, Oracle Linux und Oracle VM laufen zu lassen. Diese Produkte bieten den Partnern eine kostengünstige, hoch leistungsfähige Infrastruktur für die Arbeit mit Datenbanken und Anwendungen in dezentralen und Cloud-basierten Umgebungen. Nähere Informationen finden Sie unter

http://www.oracle.com/partners/goto/exastack.

Informationen zum Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized ist die neueste Version von Oracles Partnerprogramm, das seine Partner mit besseren Mitteln für Entwicklung, Vertrieb und Implementierung von Oracle-Lösungen ausstattet. OPN Specialized bietet Schulungs- und Unterstützungsressourcen zu den Spezialkenntnissen über Oracle-Produkte und Lösungen. Das Programm hat sich mit dem wachsenden Produktspektrum von Oracle, der Partnerbasis und den Geschäftschancen weiter entwickelt. Ein wichtiger Aspekt der neuesten Ausgabe des OPN ist die Möglichkeit für Partner, sich durch Spezialisierungen zu differenzieren. Spezialisierungen werden durch Entwicklung von Kompetenz, geschäftliche Resultate, Expertise und nachweislichen Erfolg erreicht. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.oracle.com/partners.

Marken

Oracle und Java sind eingetragen Marken von Oracle und/oder angeschlossenen Unternehmen.

