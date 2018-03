APPPEXPO: Kunden neue Lösungen bieten

Schanghai (ots/PRNewswire) - APPPEXPO 2013

Zeitgleich finden statt:

-- Shanghai International Ad & Sign Technology & Equipment Expo -- Shanghai International Printing Week -- Shanghai International Lighting Expo -- High-functional Plastic Film Processing Technology Exhibition

10. bis 13. Juli 2013 im Shanghai New International Expo Centre W1-W5, N1-N5, E1-E6

Tintenstrahldruck, Beschilderungen, Acrylprodukte, Gravurmaschinen, Anzeigegeräte, HD-Bildschirme, LED-Beleuchtung, Verpackungen, Druck, 3D-Druck, hochfunktionale Plastikfilme

APPPEXPO 2013, die bekannte Jahresmesse der Werbe- und Beschilderungsbranche, wird vom 10. bis 13. Juli 2013 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfinden. Nach 20 Jahren sorgfältiger Pflege und Entwicklung kann die APPPEXPO 2013 nun mit der größten Fläche und der höchsten Ausstellerzahl aller Zeiten aufwarten.

Oberklasse

Als namhafteste weltweite Veranstaltung der Werbe- und Beschilderungsbranche zieht die APPPEXPO 2013 zahlreiche bekannte Weltmarken wie HP, EFI-VUTEK, MIMAKI, AGFA, CANON, OCE, EPSON, ROLAND, GMG, FUJIFILM, ESKO und mehr in ihren Bann. In Halle W1/W2 werden diese Marken ihre neuesten Technologien präsentieren und ihre jüngsten Produkte ausstellen. Überdies wird das als "Rolls Royce der Tintenstrahldruck-Branche" bekannte Unternehmen Durst Ltd. aus Italien erstmals nach China reisen, um seine fortschrittlichen Produkte vorzustellen.

Neue Trends

Acryl (Plexiglas) wird häufig für Lichtkästen, Beschilderungen, Ausstellungsstände und sonstige Werbemittel verwendet und kommt auch im Kunstgewerbe sowie in Badezimmern, Kosmetika, Abdeckungen und weiteren Bereichen zum Einsatz. In diesem Jahr hat die APPPEXPO die Halle N1 erstmals zu einem Sonderbereich für Acrylprodukte gemacht. Zur Ausstellung zählen Klebstoffe und Skulpturen, ganze Prozesse und professionelle Rundum-Services.

HD-Bildschirme

Die Entwicklung der LED-Technologie hat immer bessere LED-Bildschirme hervorgebracht. Die größeren und klareren LED-Bildschirme stellen ihren geschäftlichen Nutzwert unter Beweis. Ebenso nimmt auch die Nachfrage nach LED-Bildschirmen weiter zu. In der LED-Display-Halle E3 werden die führenden Großunternehmen der Branche Besuchern ihre qualitativ hochwertigsten Bildschirmprodukte und prachtvolle Bildschirmeffekte vorführen.

Die neuen Ideen

Anbieter von professionellem Ladenzubehör für gewerbliche Zwecke sind ebenso wie führende Unternehmen und neue Marken in den Hallen E5/E6 zu finden. Hierzu zählen LING TONG Exhibition System, Hawk display, Admax, DONG HUA, ACPASS, Show Shop sowie weitere Firmen und ihre Produkte, die Unternehmen dabei helfen, sich mit Marktveränderungen zurechtzufinden und ihre Kernkompetenzen durch die Bereitstellung der besten Lösungen auszubauen.

Touch-Erlebnis

Digitale Beschilderungen sind flexibel und bieten einen universellen Zugang zu Informationen. Darüber hinaus sind sie für die Werbeansprüche der neuen Generation besser geeignet. APPPEXPO 2013 macht die Halle E5 zur Digital Signs Zone. Dies ist eine großartige Werbeaktion für die noch am Anfang stehende Beschilderungsbranche Chinas, die Besuchern eine perfekte Kombination aus Touch- und Move-Erlebnis bietet.

Vielfalt

Die Shanghai Int'l Lighting Expo in Halle E1/E2 ist eine geeignete Plattform zur Präsentation der Stärken und Vorstellungen von Chinas LED-Beleuchtungsunternehmen. Diese werden ihre vielfältigen Produkte aus der Wertschöpfungskette der gesamten Branche vorstellen, angefangen bei gewerblicher Beleuchtung über Landschaftsbeleuchtung bis zur Architekturbeleuchtung. Zu den vertretenen Unternehmen zählen Refond, Ledtoplight, Jt-led, Shineon, EFG, Emperland, Tdgitc, Hengmankj und mehr. Darüber hinaus wird Grirem verschiedene neue fluoreszierende LED-Puder einführen.

Aktivitäten und Foren

[Werbetechnik- und Bewerberforum] Dieses Forum wird im Konferenzraum W3-M10 stattfinden und besteht aus zwei Teilen: "The Trends of Outdoor Advertising in Large Data Environment" und "The Digital New Age".

[Ausstellungsbereich für UV-Flachbettdruck] Der Ausstellungsbereich befindet sich in der Eingangshalle 1 der SNIEC und wird Besucher dazu einladen, die perfekte Interaktion von innovativer UV-Technologie und dekorativer Designkunst hautnah mitzuerleben.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.apppexpo.com

Web site: http://www.apppexpo.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Eveline Luo, Shanghai Modern International Exhibition

Co., Ltd., +86-21-6328-8899 x185, chinamie_lxf @ hotmail.com