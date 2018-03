Neues Volksblatt: "Bestätigung" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 28. Juni 2013

Linz (OTS) - Die ÖVP betreibe parteitaktische Spielchen, während die SPÖ daran arbeite, die Causa Swap zu einem für die Stadt Linz positiven Ende zu bringen. So tönte es aus der roten Ecke, nachdem die Linzer ÖVP im Vorfeld der gestrigen Sondersitzung des Gemeinderates (siehe Seite 5) die Forderung nach Neuwahlen erhoben hatte. "Denen ist die Stadt egal", richtete etwa SPÖ-Finanzstadtrat Mayr den Schwarzen aus.

Das ist schon sehr gewagt, denn vielmehr stellt sich die Frage, wie egal die Stadt der SPÖ ist. Seit im März 2010 die wahre Dimension dieses unter der Ressortverantwortung von Stadtrat Mayr abgeschlossenen (basierend auf einem von Bürgermeister Dobusch unterschriebenen Rahmenvertrag) Geschäfts bekannt wurde, unternimmt die SPÖ alles, um die Aufklärung der politischen Verantwortung zu blockieren. Man fühlt sich immer noch als "Rothausmacht" im Rathaus, doch diese Arroganz ist unangebracht. Es ist arrogant, dass die SPÖ Mayr im Amt belässt, damit sie am Ende der Swap-Affäre einen Schuldigen opfern kann. Doch selbst wenn die Stadt - was im Sinne der Steuerzahler zu hoffen ist - finanziell mit einem blauen Auge aus der Causa herauskommt, braucht man eine Antwort auf die Frage, wie man in die Affäre schlittern konnte. Fündig wird man im Selbstverständnis der Linzer SPÖ, doch "Wir sind die Stadt" hat ausgedient. Es fehlt bloß noch die Bestätigung durch die Wählerinnen und Wähler.

