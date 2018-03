Permaswage -- weltweit führender Entwickler und Hersteller von Flüssigkeitsarmaturen für die Luft- und Raumfahrt -- von Precision Castparts Corp. akquiriert

Gardena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Permaswage Holding SAS (Permaswage), der weltweit führende Entwickler und Hersteller von Flüssigkeitsarmaturen für die Luft- und Raumfahrt und bisher im Besitz der europäischen Beteiligungsgesellschaft Bridgepoint, wurde vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen in einer Bar-Transaktion von 600 Millionen $ an Precision Castparts Corp. (PCC) verkauft.

Permaswage nimmt einen technologischen Spitzenplatz in der Flüssigkeitsarmaturen-Branche ein und bietet proprietäre und genormte Komponenten, Fertigungsmittel und Schulungen für die globale Luft-und Raumfahrtindustrie an. Permaswage-Produkte befinden sich in praktisch jeder größeren kommerziellen und militärischen Flugzeugserie. Permaswage verfügt über Produktionsstätten in Gardena, Kalifornien, USA, Les Clayes-sous-Bois, Frankreich und Suzhou, China, und hat weltweit 680 Mitarbeiter.

"Die Akquisition von Permaswage durch PCC gibt unserem Unternehmen und allen Beschäftigten eine neue Heimat mit großen Fähigkeiten und Ressourcen", sagte Andrew Roberts, Präsident und CEO von Permaswage. Er fügte hinzu: "Als Teil von Bridgepoint seit 2007 konnten wir uns rasch entwickeln und expandieren, und ich habe volles Vertrauen, dass sich dies unter dem PCC-Schirm fortsetzen wird."

Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktion im dritten Quartal von 2013 abgeschlossen wird.

Zu den Beratern des Unternehmens bei der Transaktion gehörten: Lazard (exklusiver Finanzberater); KPMG (finanzielle Verkäuferassistenz), CSP Associates (kommerzielle Verkäuferassistenz), Clifford Chance (Rechtsberatung).

Informationen zu Permaswage de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7b7b4685Permaswage entwickelt und produziert seit über fünf Jahrzehnten innovative Produkte für die Flugzeughersteller der Welt. Das Unternehmen nimmt einen technologischen Spitzenplatz in der Flüssigkeitsarmaturen-Branche ein und bietet proprietäre und genormte Komponenten, Fertigungsmittel und Schulungen für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie an. Permaswage betreibt integrierte Produktionsanlagen in Paris, Los Angeles und Suzhou (China), die sich für Sicherheit, Qualität, termingerechte Lieferung und technische Unterstützung weltweit engagieren. Produkte des Unternehmens befinden sich in jeder größeren kommerziellen Flugzeugserie der Welt.

Informationen zu Precision Castparts Corp. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5a530518Precision Castparts Corp. ist ein weltweit tätiger diversifizierter Hersteller komplexer Metallkomponenten und -produkte. Abnehmer sind die Luft- und Raumfahrt, die Energieindustrie und die allgemeine Industrie. PCC ist Marktführer bei der Herstellung großer, komplexer struktureller Präzisionsgüsse, Gießkörpern für Tragflächen, Schmiedeteilen und hochtechnischen Befestigungsmitteln für die Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen ist außerdem führender Hersteller von Gießkörpern für den industriellen Gasturbinenmarkt. Daneben produziert PCC extrudierte nahtlose Rohre, Armaturen, Schmiedeteile und Verkleidungsprodukte für die Energieerzeugung und die Öl- & Gasindustrie, kommerzielle und militärische Flugzeugbauteile sowie Metalllegierungen und andere Materialien für die Guss-, Schmiede- und sonstige Industrie.

Informationen zu Bridgepoint de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7398fcBridgepoint ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft, deren Schwerpunkt auf der Akquisition von Unternehmen mit einem Wert von bis zu 1 Milliarde EUR liegt. Mit einer Kapitalaufnahme von bisher 11 Milliarden EUR konzentriert sich die Gesellschaft typischerweise auf die Akquisition gut geführter Unternehmen in attraktiven Sektoren mit Potenzial für organisches Wachstum bzw. Wachstum durch Akquisition. Ihre Büros befinden sich über ganz Europa verteilt in Frankfurt, Istanbul, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris und Stockholm; ein Büro zur Portfolioentwicklung ist in Shanghai ansässig.

