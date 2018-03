Mohawk Industries veröffentlicht vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Beim Thema Nachhaltigkeit geht es darum, gute Entscheidungen zu treffen. Tag für Tag entschließt sich Mohawk ganz bewusst, für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, die Allgemeinheit und die Umwelt das Richtige zu tun.

Mit dem vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht bekräftigt Mohawk sein Engagement in all diesen Bereichen und setzt sein Streben nach Exzellenz im Hinblick auf Kontinuität, Transparenz und Genauigkeit bei der Berichterstattung weiter fort. Seit der Einführung formeller Nachhaltigkeitsberichte befolgt Mohawk die Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und lässt die Unternehmensdaten von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüfen. Zum zweiten Jahr in Folge erfüllt der Bericht die GRI-Voraussetzungen der Anwendungsebene B+, womit Mohawk in Sachen Transparenz zu den führenden Unternehmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zählt.

Mohawks interaktiver Bericht, der ausschließlich online auf www.mohawksustainability.com erhältlich ist, enthält eine Aufstellung aller guten Unternehmensentscheidungen des Jahres 2012 und unterstreicht das große Engagement für globale Interessengruppen.

"Unser Erfolg als Unternehmen definiert sich über die Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen", so Jeff Lorberbaum, der Vorstandsvorsitzende und Chief Executive Officer von Mohawk Industries. "Während wir unsere globale Präsenz weiter vergrößern, werden wir weiterhin verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, die unseren Interessengruppen, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern einen größtmöglichen Mehrwert bieten."

"Im Hinblick auf das Wohlbefinden und die Sicherheit der Mitarbeiter hat das gesamte Unternehmen im Jahr 2012 enorme Fortschritte erzielt. Dies gilt auch für die Bereiche Energie und Emissionen sowie für die Senkung des Wasserverbrauchs", so William Kilbride, der Chief Sustainability Officer von Mohawk. "Wir setzen unsere Investitionen in Mitarbeiter, Produktinnovationen und Prozessverbesserungen weiter fort, um unseren verschiedenen Interessengruppen langfristige Mehrwerte zu bieten und unsere langfristigen Unternehmensziele zu erreichen."

Für seine guten Entscheidungen erhielt Mohawk im Laufe des Jahres 2012 Auszeichnungen von verschiedenen regionalen und nationalen Einrichtungen. So zählte Mohawk in der jährlichen Rangliste Amerikas "grünster" Großunternehmen von Newsweek erneut zu den höchstplatzierten Fußbodenherstellern. In den Southeastern Corporate Sustainability Rankings des Jahres 2012 belegte die Firma den dritten Platz der Unternehmen aus Georgia. Für das Bemühen, die Umweltbelastung des Unternehmens zu reduzieren, erhielt Mohawk zudem den GreenStep Award der führenden Handelszeitschrift Floor Covering Weekly.

"Unsere Ziele sind ambitioniert und wirkungsvoll", so Kilbride, "und sie zu erreichen erfordert erheblichen Aufwand. Wie aus unserem Bericht hervorgeht, setzen wir uns ungeachtet der sich uns stellenden Herausforderungen weiterhin dafür ein, Entscheidungen zu treffen, die uns bei der Einhaltung unserer Zielsetzungen für das Jahr 2020 unterstützen werden. Hiervon profitieren all unsere Interessengruppen."

Für Mohawk sind Integrität und eine offene Kommunikation mit allen Interessengruppen weiterhin wichtige Anliegen. Zum vierten Jahr in Folge hat das Unternehmen die Dienste des sehr angesehenen Report-Assurance-Anbieters FIRA in Anspruch genommen. Das weltweit operierende Unternehmen FIRA hat seine Firmenzentrale in den Niederlanden und stellt sicher, dass alle Daten und Angaben bezüglich der Nachhaltigkeit analysiert und überprüft werden.

Auf Basis der GRI-Grundsätze gibt Mohawks Bericht Aufschluss über alle Fortschritte, die das Unternehmen bei seinen nachhaltigen Verfahrensweisen erzielt hat. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Unternehmen seine Verfahren entsprechend den weltweit gängigen Best Practices bewertet und dokumentiert.

Höhepunkte aus Mohawks Nachhaltigkeitsbericht 2012:

-- Wiederverwendung von mehr als 29 Millionen Pfund aufbereitetem Gummigranulat - dem Äquivalent von 1,45 Millionen Gummireifen - zur Herstellung von ansprechenden Fußmatten -- Wiederaufbereitung von etwa 3 Milliarden Getränkeflaschen aus Plastik zur Herstellung des Teppichbodens EverStrand(TM) -- Im Rahmen von Wellness-Angeboten im Bereich Sport und Ernährung nahmen die Teilnehmer gemeinsam 8.500 Pfund ab -- Platz unter den besten 5 in der jährlichen Top-125-Rangliste des Magazins Training -- Durch Mitarbeiter- und Unternehmensspenden an lokale und nationale Wohltätigkeitsorganisationen sind mehrere Millionen Dollar in verschiedene Gemeinden investiert worden -- Abzweigung von über 1 Milliarde Pfund Schaumstoff aus Mülldeponien seit 2005 zur Herstellung erstklassiger Teppichpolster -- Wiederaufbereitung von fast 5 Millionen Pfund Glas für modische Fliesenprodukte im Jahr 2012 -- Senkung des Wasserverbrauchs um 30 Prozent bzw. fast 1,3 Milliarden Gallonen seit 2008

Besuchen Sie die folgende Website, um auf den vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht von Mohawk zuzugreifen:

www.mohawksustainability.com

Informationen zu Mohawk Industries

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerbebereiche in aller Welt aufwertet. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen haben zu Produkten und Technologien geführt, mit deren Hilfe wir unsere Markenprodukte am Markt gezielt differenzieren und alle Anforderungen im Hinblick auf Um- und Neubauten erfüllen können. Unsere Marken American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step zählen zu den bekanntesten der gesamten Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Betriebseinrichtungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

