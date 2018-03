Spindelegger zu Albanien-Wahlen: "Akt demokratischer Reife"

Albanien muss Reformkurs jetzt energisch vorantreiben

Wien (OTS) - Positiv reagierte Vizekanzler und Außenminister Spindelegger in einer ersten Reaktion nach der heutigen Veröffentlichung des amtlichen Wahlergebnisses der Parlamentswahlen vom 23. Juni in Albanien. Trotz eines tragischen Zwischenfalls, der ein Todesopfer forderte, attestierten internationale Wahlbeobachter die landesweite Durchführung der Wahlen vom vergangenen Sonntag als "weitgehend frei und fair".

"Trotz vereinzelter Zwischenfälle ist der Verlauf dieser Wahlen und der Umgang mit dem Wahlergebnis ein Akt demokratiepolitischer Reife", so Spindelegger zum klaren und unangefochtenen Ergebnis des Urnengangs, bei dem die Oppositionsparteien mit knapp 60 Prozent der Stimmen die Regierungskoalition unter Premierminister Berisha abgelöst haben. Der Außenminister verwies darauf, dass die albanischen Behörden damit auch ihre administrative Reife für die nächsten Etappenziele im EU-Annäherungswert bewiesen hätten. "Nun erwarten wir, dass die positiven Entwicklungen in der Region, wie die rezenten Fortschritte Kroatiens, Serbiens und des Kosovo zu einer raschen Regierungsbildung und vor allem zu einem energischen Vorantreiben des Reformkurses in Albanien anregen werden", erklärte Spindelegger.

"Eine konsequente Fortführung seines Reformkurses wird auch den Beziehungen zur Europäischen Union neue Dynamik verleihen und die konkrete Perspektive des EU-Kandidatenstatus eröffnen. Österreich sieht jedenfalls die Zukunft Albaniens innerhalb der europäischen Wertegemeinschaft und wird Albanien auch weiterhin bei der Erfüllung seiner EU-Aufgaben tatkräftig unterstützen", unterstrich Spindelegger abschließend.

