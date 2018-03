Gesundheitsausschuss - Oberhauser: Kostenlose Hebammen-Beratung für Schwangere

Registrierung für nichtärztliche Gesundheitsberufe beschlossen

Wien (OTS/SK) - "Frauen können sich künftig in der Schwangerschaft gratis durch eine Hebamme beraten lassen. Das wird künftig im Mutter-Kind-Pass verankert", zeigt sich SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser über diese Neuerung, die im heutigen Gesundheitsausschuss beschlossen wurde, erfreut. Künftig wird jede schwangere Frau die Möglichkeit haben, in der 18. bis 22. Woche eine einstündige Beratung durch eine Hebamme in Anspruch zu nehmen. "Die Beratung durch die Hebammen ist freiwillig; wir haben schon oft über die Einbeziehung der Hebammen diskutiert, da dies vielen werdenden Müttern ein wichtiges Anliegen ist. Jetzt setzen wir es um", so Oberhauser. ****

Wie auch die ärztlichen Kosten im Mutter-Kind-Pass werden zwei Drittel der anfallenden Kosten für die Hebammenberatung aus dem Familienlastenausgleichsfonds und ein Drittel von den Krankenversicherungen getragen. "Hebammen unterstützen die Frauen nicht nur in der Schwangerschaft, sondern bieten auch Hilfestellung für die Zeit nach der Geburt", so Oberhauser.

Erfreut zeigt sich die SPÖ-Gesundheitssprecherin auch über den Beschluss eines öffentlich einsehbaren Registers für alle Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sowie medizinisch-technische Dienste (MTD). "Das Gesundheitsberuferegister wird bei der Arbeiterkammer angesiedelt sein und alle Personen, die einen Gesundheits- oder Krankenpflegeberuf oder MTD selbständig oder unselbständig ausüben, werden dort mit ihren Ausbildungen registriert sein. Das trägt zur weiteren Qualitätsverbesserung und Patientensicherheit im Gesundheitswesen bei."

Abschließend wies Oberhauser auf eine wichtige Änderung im Gesundheit- und Krankenpflegegesetz hin: "Diplomierte Pflegepersonen dürfen künftig Angehörige in die Betreuung von zu pflegenden Personen einschulen. Das war bisher Ärztinnen und Ärzten vorbehalten und bedeutet eine Aufwertung der Rolle von Pflegepersonen." (Schluss) mis/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493