Berufsorientierung: Über 1.200 Jugendliche "gingen mit"

Erfolgreiches Ergebnis des Zukunftstags "Ich geh mit"

Bregenz (OTS/VLK) - Über 1.200 Mädchen und Jungen schnupperten am 27. Juni im Rahmen des Zukunftstags "Ich geh mit" am Arbeitsplatz von Verwandten oder Bekannten. Mehr als 630 Unternehmen nahmen teil. Landesrätin Greti Schmid zeigte sich erfreut über die positive Resonanz dieser Aktion.

Der Zukunftstag "Ich geh mit" (früher "girls day") bot 10- bis 14-jährige Mädchen und Jungen die Möglichkeit, erste berufliche Eindrücke in Vorarlberger Betrieben aller Größen zu sammeln. Dieser Tag bringt sowohl den jungen Menschen als auch den Unternehmen etwas, betonte die Landesrätin: "Die Jugendlichen werden früh auf Karrierechancen und auf bessere Verdienstmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Insbesondere ist es wichtig, dass Mädchen und Jungen verstärkt auch in technische und handwerkliche Berufe gehen. Und gerade das ist auch eine Chance für die teilnehmenden Betriebe. Diese können mögliche Fachkräfte von morgen für sich begeistern", so Schmid. www.ichgehmit.at

