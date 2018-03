Schülerunion: Jugendstrategie setzt wichtige Impulse

Anerkennung von Soft-Skills verbessern, Einbindung von Politischer Bildung in der Schule stärken und bis 2020 niedrigste Schulabbrecherquote der EU erreichen

Wien (OTS/OTS) - Im vergangenen Jahr machte die Schülerunion mit der Kampagne "Bildungsverlierer" auf die hohe Schulabbrecherquote in Österreich aufmerksam. Dieses Thema wird nun im Rahmen der Jugendstrategie auf politischer Ebene in den Fokus gerückt. "Wir freuen uns, dass das Thema Schulabbrecherquote nun auch vom Wirtschaftsministerium aufgegriffen und bearbeitet wird. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass auf sachlicher Basis Lösungsvorschläge erarbeitet und vor allem umgesetzt werden. Mit der Einbindung dieses Themas in die Jugendstrategie ist Österreich ein erster konstruktiver Schritt auf dem Weg zur niedrigsten Schulabbrecherquote Europas gelungen", kommentiert der Bundesobmann der Schülerunion Daniel Perschy die heute präsentierten Vorschläge. Ein weiterer zentraler Bestandteil der Strategie ist die verstärkte Vermittlung von Soft-Skills im täglichen Schulalltag, was eine langjährige Forderung der Schülerunion darstellt. ****

Zudem soll Politische Bildung mehr Platz im Unterricht bekommen. Als erste Maßnahme für den erleichterten Zugang zu politischer Bildung fördert das Wirtschaftsministerium die Bundesjugendvertretung (BJV), in der auch die Schülerunion beteiligt ist, bei der Erstellung von sachlichen Abstimmungshilfen für Erst- und Jungwähler.

"Gemeinsam mit der Bundesschülervertretung fordern wir bereits seit Jahren die Einführung eines eigenständigen Pflichtfachs "Politische Bildung" ab der 9. Schulstufe. Jugendlichen in Österreich fehlt nicht das Interesse an Politik, sondern oftmals die sachlichen und umfassenden Informationen, welche die Schüler in diesem Schulfach erhalten sollen", erläutert Perschy abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

