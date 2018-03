FP-Lindenbauer: Alles wartet auf den Schlusspfiff für Rot-Grün

Längste zweite Halbzeit steht uns bevor

Wien (OTS) - Nach der in luftiger Höhe gefeierten Halbzeit für Rot-Grün in Wien wartet auf die Bevölkerung die längste zweite Hälfte ihres Lebens, warnt der Landesobmann des RFJ-Wien Franz Lindenbauer. Vermutlich haben Häupl, Vassilakou & Co. diesen Ort gewählt, weil sie sich so weit, weit weg von den Bürgern und drohenden Verbalwatschen auf Kosten der Steuerzahler selbst feiern konnten.

Halbzeit für Rot-Grün bedeutet nicht nur 2,5 Jahre Bürgerferne und Belastungslawine sondern auch Autofahrerhass, Skandale, Stillstand und Geldverschwendung. Auch für die Wiener Jugend wurde bis dato wenig bis nichts bewegt. Hunderte Schüler schwitzen weiterhin in Containerklassen, die Jugendarbeitslosigkeit ufert aus während für die Integrationsunwilligkeit an den Wiener Schulen keine Lösung in Sicht ist. Die Liste des Versagens von SPÖ und Grünen ist lang, wobei Lehrermangel, steigende Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und das sinkende Bildungsniveau sicherlich in den Top-Ten rangieren.

Viel Hoffnung auf eine bessere 2. Hälfte bleibt angesichts er inferioren Darbietung in der 1. Halbzeit nicht. Weitere derbe Fouls an der eigenen Bevölkerung sind unter anderem mit der 4,4%igen Gebührenerhöhung bereits angesagt. Auch Eigentore wie die perverse Konzentration ausschließlich auf den Radverkehr werden die Sehnsucht auf einen Spielabbruch und vorzeitigen Schlusspfiff steigern, meint Lindenbauer. (Schluss)otni

