Wr. Landtag - SP-Stürzenbecher: Neues Dienstrecht bringt wesentliche Verbesserungen

U.a. Rechtsanspruch auf Väterkarenz

Wien (OTS/SPW-K) - "Das neuen Anpassungen im Wiener Dienstrecht bringen wesentliche Verbesserungen für die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer: So gibt es nun einen Rechtsanspruch auf Väterkarenz, und auch die Pflegefreistellung wird an moderne Lebensverhältnisse angepasst: Es ist nun nicht mehr erforderlich, in einem gemeinsamen Haushalt zu leben", so der Wiener SP-Landtagsabgeordnete Kurt Stürzenbecher am Donnerstag.

Stürzenbecher verteidigte auch die von VP-Seite kritisierte Änderung, dass es im Dienstrechtsbereich nun zusätzlich zu den drei Berufsrichtern je einen Laienrichter von Dienstgeber- und von Dienstnehmerseite gibt: "Dieser Regelung hat die VP im Bund auch selbst zugestimmt und es gibt sie auch in VP-regierten Bundesländern."

Stürzenbecher sprach abschließend den beteiligten Legisten seinen herzlichen Dank aus.

