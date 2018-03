Wr. Landtag - SP-Peschek: "Wien ist Vorreiterin bei Kinder- und Jugendmaßnahmen!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Ich danke allen MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien für das Engagement, die Leidenschaft und die Energie, die sie in den vorliegenden Tätigkeitsbericht gesteckt haben. Der Bericht ist von enormer Bedeutung, denn er zeigt etwa auf, wie die gesellschaftlichen Entwicklungen auch die Entwicklung der Familien, Kinder und Jugendlichen prägen", so der SP-Landtagsabgeordnete und Wiener SP-Jugendsprecher Christoph Peschek gleich zu Beginn seines Redebeitrages im Wiener Landtag.

So habe das Jugendkulturforschungsinstitut etwa erhoben, dass 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit enormen Leistungsdruck konfrontiert seien: "Wir wollen Chancengleichheit und die besten Rahmenbedingungen für alle jungen Menschen, deshalb müssen wir weiter an einer gerechten und solidarischen Gesellschaft arbeiten", unterstrich Peschek. Die Stadt Wien sei eine Vorreiterin bei den Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen: "Wir investieren massiv in den Bildungsbereich, haben den Gratiskindergarten eingeführt und haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit. Das ist ein Resultat unseres politischen Handelns", rief Peschek in Erinnerung.

Zu den aktuellen Ereignissen rund um die Misshandlungen eines Jugendlichen im Strafvollzug und die Äußerungen von ÖVP-Justizministerin Beatrix Karl merkte Peschek an: "Wenn ein 14-Jähriger Mensch misshandelt und vergewaltigt wird und dann eine ÖVP-Ministerin erklärt, der Strafvollzug sei eben nicht mit dem Paradies vergleichbar, dann ist das ein Skandal. So etwas darf nie wieder passieren, Frau Minister", appellierte Peschek abschließend.

