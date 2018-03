Rasinger zu Psychologengesetz: Dringender Handlungsbedarf nach 25 Jahren

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir brauchen mehr psychologische Behandlung auf hohem Niveau. Mit dem Psychologengesetz wird ein Meilenstein dazu gesetzt. Das stellte heute, Donnerstag, ÖVP-Gesundheitssprecher Abg. Dr. Erwin Rasinger anlässlich der Sitzung des Gesundheitsausschusses fest, bei der ein ÖVP-SPÖ-Antrag eingebracht wird, mit dem das Psychologengesetz geändert wird.

Es herrsche bereits dringender Handlungsbedarf, wies Rasinger darauf hin, dass das Psychologengesetz 25 Jahren alt sei und nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entspreche. Mit der Novellierung nähere sich Österreich nun deutschen und Schweizer Standards an.

"Die reihenweise entsprechenden Psychologieausbildungen an diversen öffentlichen und privaten Universitäten erfordern klare höhere Qualitätsanforderungen. Schon jetzt hat Österreich doppelt so viel Psychologen wie Deutschland", so Rasinger weiter.

"Gleichzeitig haben wir einen massiven Anstieg an psychischen Leiden wie beispielsweise Burnout oder Depressionen. Diese stellen mit etwa zehn Prozent Zuwachs pro Jahr laut WHO die dritthäufigste Krankheitsursache dar. Jene, die Hilfe suchen, brauchen die Gewissheit, dass der aufgesuchte Therapeut eine hochqualitative Ausbildung hat", so Rasinger weiter.

Mit dem neuen Gesetz wird der Umfang der theoretischen und praktischen psychologischen Ausbildung deutlich erweitert und somit die Qualität verbessert, verwies der Gesundheitssprecher unter anderem auf folgende Eckpunkte:

Verdoppelung der Ausbildungszeit für klinische Psychologen.

Eine unabhängige Prüfungskommission garantiert ein österreichweites einheitliches Level;

Die Prüfung ist nur für Masterabsolventen möglich

Die klinisch-praktische Ausbildung muss in klinischen Settings -also z.B. in der Psychiatrie, Krankenanstalten, psychosozialen Diensten, Psychologische Rehabzentren - stattfinden.

Eine Ausbildungseinrichtung darf nicht beliebig viele Psychologen ausbilden, verwies Rasinger auf Mindestanforderungen an verfügbaren Lehrtherapeuten und Patienten etc.

Bei einer beruflichen Spezialisierung wie beispielsweise Kinderpsychologen ist ein Curriculum nachzuweisen. "Keiner darf ein Taferl ohne Ausbildung aushängen", so Rasinger.

Entgegen der vielfach geäußerten Kritik enthält der Entwurf keine neuen Berufsbefugnisse. Klar sei jedoch, dass Psychologen bereits jetzt wesentliche Behandlungsleistungen beispielsweise im Notfallpsychologischen Dienst und in Spitälern erbringen und krankheitswertige Störungen wie Angststörungen oder Depressionen behandeln - aber eben mit psychologischen Behandlungsmethoden. "Ziel war die Anhebung der Qualität. Keinesfalls geht es darum, jemanden etwas über die Hintertür wegzunehmen oder Therapiemethoden abzuwerten", schloss Rasinger.

