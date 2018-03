Spindelegger: Sinnvoller Wehrdienst ohne Leerlauf

ÖVP-Forderungen verankert – vier Module für ein starkes Heer und mehr Nutzen des Einzelnen

Wien, 27. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Am 20. Jänner haben wir von der Bevölkerung einen klaren Auftrag erhalten: Die Beibehaltung des Wehrdienstes mit einem attraktiveren Angebot für die Grundwehrdiener. Heute haben wir diese Reform für junge Männer, die ihren Grundwehrdienst sinnvoll für ihre Zukunft ableisten wollen, auf Schiene gebracht", so Vizekanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger nach der heutigen Präsentation der Wehrdienstreform, und weiter: "Die Federführung der ÖVP ist im Reformpapier klar zu erkennen. Alle zwölf Forderungen, die wir sofort nach dem eindeutigen Ergebnis der Volksbefragung vorgelegt haben, wurden umgesetzt!", hebt Spindelegger hervor. ****

Die ersten Grundwehrdiener werden schon im Herbst von der

Reform profitieren. "Besonders im Bereich der Ausbildung wurde hier angesetzt. Künftig haben die Rekruten nach einer einheitlichen Grundausbildung die Wahlmöglichkeit zwischen vier Modulen", erklärt der Vizekanzler. Die weiterführenden Module reichen von Inlandsaufgaben wie Katastrophenhilfe, Objektschutz und Grenzsicherung über Cyber-Sicherheit und –Schutz, Systemerhalterfunktionen sowie einem Modul, das sich militärischen Spezialaufgaben widmet. Zudem wurde die Sportausbildung zur Förderung von Einsatzfähigkeit, körperlicher Gesundheit sowie Teamgeist verbessert. Weitere ÖVP-Forderungen, wie eine verbesserte Erste Hilfe-Ausbildung oder die Einbindungen der zivilen Lehrausbildungen, wurden in die Reform einbezogen. Zusätzlich steht am Ende des Grundwehrdienstes künftig eine Kompetenzbilanz, die die erworbenen Fähigkeiten aufzeigt. Im Zug der Reform werden auch die Systemerhalter massiv gekürzt. "Eines ist klar: Mit diesem 180 Maßnahmen umfassenden Paket wird es in Zukunft einen sinnvolleren Wehrdienst ohne Leerlauf geben, der dem Einzelnen nützt und auch dem Land zu Gute kommt", betont Spindelegger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger