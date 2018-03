Nationalrat - Krainer: Steuern auf Arbeit müssen weiter runter

Millionäre und Millionen-Erbschaften sollen im Gegenzug höher besteuert werden

Wien (OTS/SK) - Während Einkommen aus Arbeit hoch besteuert wird, sind leistungsfreie Einkünfte wie Vermögenserträge oder Erbschaften zu niedrig besteuert. Daher hat SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats erneut mehr Gerechtigkeit im Steuersystem eingefordert. "Wenn Sie Ihr Geld durch Leistung verdienen, zahlen Sie bei zehn Euro Einkommen rund vier Euro Steuern. Leistungslose Einkommen wie Kapitalerträge werden nur mit etwa zwei Euro pro zehn Euro Einkommen belastet", erklärte Krainer. Die SPÖ werde daher nicht müde zu sagen "die Steuern auf Arbeit müssen runter, und dafür die Steuern auf Vermögen und Kapital hinauf." ****

Die letzten Steuerreformen der Regierung hätten genau diese Schieflage adressiert: "In dieser Legislaturperiode haben wir die Steuern und Abgaben auf Arbeit um drei Milliarden Euro gesenkt und die Steuern für Vermögen und Vermögenszuwächse um zwei Milliarden Euro erhöht", sagte Krainer. Am Ziel angekommen sei man jedoch noch nicht, diesen Weg gelte es daher fortzusetzen. "Wer noch immer keinen fairen Beitrag leistet, wie Millionäre oder Millionen-Erben, muss mehr beitragen. Dann können wir die Steuern auf Arbeit weiter senken", so der SPÖ-Finanzsprecher. (Schluss) em/mis

