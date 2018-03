VP-Walter ad Ludwig: ÖVP-Forderungen nun endlich umgesetzt!

Wiener Wohnen verstärkt die Kontrolle

Wien (OTS) - "Ab 1. Juli ist es soweit! Eine langjährige Forderung der ÖVP Wien wird endlich durch die Stadtregierung umgesetzt. Das Team "Wiener Wohnen-Qualitätskontrolle" welches in den Wiener Gemeindebauten im Einsatz sein wird, erfüllt wichtige Aufgaben, so dass Beschwerden von Bewohner der über 220.000 Wohnungen schneller zu ihrer Zufriedenheit erledigt werden!", so ÖVP Wien Wohnbausprecher Gemeinderat Norbert Walter in Bezug auf die heutige Aussendung von Wohnbaustadtrat Ludwig.

"Politik ist das Bohren von harten Brettern! Doch manchmal, wie in diesem Fall, zahlt sich Ausdauer aus!", so Walter abschließend.

