Jakob Auer: Jammerei der Opposition ist durch nichts zu begründen!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Wenn die Opposition Ehrlichkeit bei den Argumenten einfordert, sollte sie auch dazu sagen, dass in Ländern, die etwas mehr Wachstum aufweisen als Österreich, das Pensionsantrittsalter weitaus höher ist als bei uns", lässt ÖVP-Abg. Jakob Auer die "Jammerei" der Oppositionsparteien nicht gelten. Für Auer ist es unbestritten, dass Österreich sowohl was das Defizit als auch, was die Beschäftigungslage betrifft, besser da steht als andere Länder. Aber, so mutmaßt der ÖVP-Abgeordnete, habe das BZÖ die heutige Sondersitzung auch nur als Geburtstagsüberraschung für ÖVP-Klubobmann Kopf einberufen, dem er in diesem Zusammenhang herzlich gratulierte.

"Österreich ist weder konkursreif, noch steuern wir auf eine Rezession zu", verweist Auer auf den klaren Kurs der Bundesregierung, der Beschäftigung sichert, sowie auf die positiven Ansätze bei der Staatsverschuldung und die Maßnahmen zur Wirtschafts- und Beschäftigungsstimulanz

Stabilität durch österreichische Kernaktionäre verbessern

"Krokodils-Tränen in Bezug auf die Alpine-Pleite sind unangebracht", fordert Auer stattdessen ein Nachdenken darüber, wie heimische Kernaktionäre verstärkt in den Firmen untergebracht werden könnten. "Denn diese sorgen für Stabilität im Lande", ist Auer überzeugt. (Schluss)

