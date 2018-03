Pendl begrüßt Zivildienst-Novelle

Zivildiener profitieren von vermehrten Ausbildungsangebot

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen des heutigen Innenausschusses stand eine Novelle des Zivildienstes auf der Tagesordnung. "Die Novelle des Zivildienstgesetzes ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn von der Novelle profitieren sowohl Zivildiener, Zivildiensteinrichtungen als auch die betreuten Personen", sagte Pendl am Donnerstag nach dem Ausschuss. ****

Während derzeit nur Zivildienstleistende in Rettungsorganisationen eine umfassende Ausbildung im Rahmen des Zivildienstes erhalten, werden künftig auch anderen Einrichtungen, wie beispielsweise Alten-oder Behindertenorganisationen, die eine fachspezifische Ausbildung anbieten, vom Bund gefördert. Ziel ist es, durch die gesetzliche Förderungsmöglichkeit den Einrichtungen Anreize zu geben, damit sie verstärkt Ausbildungen in diesen Bereichen anbieten können. "Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Sozialministerium, Innenministerium und dem Parlament sowie den Trägerorganisationen ist es gelungen, einen Ausbildungsbeitrag der beiden Ministerien von 70 Prozent der Ausbildungskosten bis zu maximal 1.700 Euro, geltend machen zu können", so Pendl.

Außerdem sei positiv zu erwähnen, dass jene, die bereits vor dem Zivildienst eine Berufsausbildung in einer Zivildienstsparte abgeschlossen haben, dementsprechend qualifiziert eingesetzt werden. Weiters müssen Männer, die bereits vor dem Zivildienst ein freiwilliges Sozialjahr geleistet haben, keinen Zivildienst mehr leisten. Schließlich wird das Rettungswesen als ein weiterer möglicher Einsatzbereich für das Freiwillige Sozialjahr aufgenommen, das Männern und Frauen ab 17 als besondere Form des freiwilligen Engagements offensteht. "Insgesamt eine wichtige Novelle, die allen was bringt", so Pendl abschließend. (Schluss) mis/rm/mp

