"Was gibt es Neues?": Das Summer-Special am 28. Juni in ORF eins

Vom Urlaubsversager bis zu den Besonderheiten der brasilianischen Dessous

Wien (OTS) - Zum Abschluss der erfolgreichen Saison präsentiert Oliver Baier am Freitag, dem 28. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF eins in einem "Was gibt es Neues?"-Summer-Special die lustigsten Fragen und Antworten der vergangenen Jahre rund um das Thema Sommer, Sonne, Urlaubsländer. Was ist z. B. ein "Urlaubsversager"? Oder welche Besonderheiten haben neuerdings brasilianische Dessous? Und auch in der Rubrik "Ding der Woche" gab es die eine oder andere Seltsamkeit, die sich dann als sommerliches Swimmingpool-Utensil entpuppte.

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

