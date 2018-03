Karas/Leichtfried/Lunacek: Mehr und bessere EU-Information in Österreich

DelegationsleiterInnen von ÖVP, SPÖ und Grüne im Europaparlament vernetzen sich mit ÖsterreicherInnen in Brüssel und fordern mehr Aufklärungsarbeit

Wien (OTS/SK) - Unter dem Titel "Österreich und die EU 2014 - Agenda für Dialog, Kommunikation und Engagement" trafen sich gestern Abend österreichische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den EU-Institutionen mit den Delegationsleiterinnen und -leiter von ÖVP, SPÖ und Grünen im Europäischen Parlament zum Gedankenaustausch über eine bessere Informationspolitik über die EU in Österreich. Ein Netzwerk österreichischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Europäischen Institutionen und anderen Einrichtungen in Brüssel hat vor einiger Zeit ihre Besorgnis über die Diskussion des Themas Europa in Österreich in einem Brief an den Bundes- und Vizekanzler zum Ausdruck gebracht und Dialogbereitschaft angeboten. Trotz aller Bemühungen seitens der österreichischen Bundesregierung, etwa mit Aktionen wie "Europa an Deiner Schule", diese Situation zu verbessern, bedarf es weiterer Anstrengungen das Bild Europas in Österreich zu verbessern. ****

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Delegationsleiter der ÖVP-Abgeordneten wünscht sich eine stärkere Rolle aller Österreicherinnen und Österreicher, die in den europäischen und internationalen Institutionen tätig sind, in der "Europakommunikation" der österreichischen Bundesregierung: "Derzeit wird das Know-How, die Erfahrung und die Leistung der Österreicherinnen und Österreicher in den internationalen Institutionen von der Politik in Österreich zu wenig genutzt. Die Initiative des Netzwerks österreichischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brüssel ist ein Angebot an die Heimat und eine Einladung, uns einzubinden."

Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten, sagt:

"Gerade die EU-Kommission sollte sich bemühen, sogenannte 'Klein-Klein'-Entscheidungen wie beim Olivenölkännchen von vornherein nicht auf den Tisch zu bringen. Wir haben große Herausforderungen in Europa zu meistern, da braucht es keine Verärgerungsaktionen von Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern in verständlichen Worten klar machen, was es heißt, ohne EU zu leben: Einführung von 17 neuen Währungen und 27 Grenzbalken. Sollen wir wieder unsere Exporte reduzieren und auf den Stand Anfang der 90er Jahre zurückführen? 17.000 Arbeitsplätze zusätzlich jedes Jahr seit 1995 hat die EU Österreich gebracht. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen."

Ulrike Lunacek, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament:

"Der Rückzieher von EU-Binnenkommissar Barnier bei der Privatisierung von Wasser beweist, dass wir mit unserem gemeinsamen Widerstand, von kommunaler und regionaler Ebene über NGOs bis zum Europaparlament hin, erfolgreich waren. Gleichzeitig konnte die Europäische Wasser-Bürgerinitiative mit bald 1,5 Millionen Unterschriften die Bewährungsprobe als erfolgreiches Instrument der BürgerInnenbeteiligung bestehen. Diese Zusammenarbeit, auf die wir auch schon bei der Durchsetzung der Finanztransaktionssteuer gesetzt haben, gilt es jetzt gegen die verheerenden Überdrehungen des internationalen Finanzkarussells in Stellung zu bringen. Das Europaparlament ist da ein kompetenter und effektiver Partner für Länder und Kommunen: Das haben wir bei der Begrenzung von Boni für Banker und Investmentfondsmanager, der Bankenregulierung und den Finanzmarktreformen bewiesen. All das verbessert den Anlegerschutz, weil es risikoreiche Spekulation reduziert. All das unterstützt unser Anliegen, die EU zu einer Sozialunion der Bürgerinnen und Bürger zu machen." (Schluss) sn/mp

