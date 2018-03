FP-Jung: Grüne Lunacek fordert höhere Zahlungen Österreichs in EU-Budget

Europaabgeordnete im Landtag

Wien (OTS/fpd) - Skurril entwickelte sich der kurze Auftritt der EU-Abgeordneten in der sehr zurückgestutzten Europadebatte im Zuge der heutigen Landtagssitzung. Im Gegensatz zu den Jubelreden der rot-grün-schwarzen Einheitsfront kritisierte der FPÖ-Abgeordnete Mölzer Forderungen nach höheren Budgetzahlungen Österreichs und äußerte sich kritisch zum Europäischen Zentralismus.

Wiens FPÖ-Europasprecher, LAbg. Mag. Wolfgang Jung bezeichnete die wesentlich verkürzte Sitzung in dieser Form als wenig sinnvoll und kritisierte vor allem die Unterwürfigkeit gegenüber Forderungen nach mehr Datenauslieferung an die USA und die Frechheit führender EU-Politiker, die keine Scham haben, zuzugeben, dass die Bürger belogen werden. "So werden sie niemals mehr Glaubwürdigkeit bei den Bürgern erreichen", warf er den Koalitionsabgeordneten vor und zitierte auch aus einer Parlamentsrede des grünen Abgeordneten Van der Bellen dessen unverständliche "Entschuldigung" für Lügen in der Politik. "Hier zeigt sich das grüne Selbsterständnis für Wahrheit", schließt Jung. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794