FP-Hebenstreit/Raich: Autofahrerschikane und Abzocke am laufenden Band

Die Abstraf-Aktionen vom Frühling münden jetzt in der Vernichtung von gut der Hälfte aller Parkplätze am Heuberg

Wien (OTS/fpd) - Nach Einführung und Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung sind nun die Randzonen in Hernals dran. Nun sollen auch dort die Bürger erleben, was rot-grüne Verkehrspolitik bedeutet.

Beginnend in der Heuberggasse werden nun in allen schmalen Straßen im Westen Wiens die Stellplätze abmarkiert. "Gut die Hälfte aller bisherigen Abstellmöglichkeiten fallen damit weg", empört sich der Hernalser FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Dietmar Hebenstreit von den Freiheitlichen und unterstützt die Proteste der Bürger. Viele Lenkerinnen und Lenker, die ihr Fahrzeug wie immer abstellten, wurden im Frühjahr mit Abstraf-Aktionen überrascht. Die Straßen wären zu schmal zum Parken, hieß es plötzlich. Konsequent, denn die SPÖ-Bezirksvorsteherin hatte ja kurz davor angekündigt, den gesamten Bezirk "abzuarbeiten". Das rot-grüne Ziel ist klar: Schikanieren der Bürger und Abzocken der Autofahrer. Und vor allem Streit und Zwietracht säen."

Die seit etwa zwei Jahren gültige Regelung der Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass Stellplätze mit weißen und Halte- und Parkverbote mit gelben Bodenmarkierungen definiert werden. "Und so wird am Heuberg jetzt munter gepinselt und auch gleich Stellplätze vernichtet, die weder zu schmal sind noch sonstige Behinderungen darstellen", stellt die Hernalser FPÖ-Klubobfrau Ulrike Raich fest. Betroffen sind nicht nur die Anrainer, sondern auch die Handwerks- und Zulieferbetriebe sowie die mobilen Dienste. Wer keinen privaten Stellplatz hat, wird künftig weite Wege zu seinem Auto zurücklegen müssen. "Jahrzehntelang gab es am Heuberg keine Probleme, auch nicht für die Blaulichtorganisationen. Jetzt, unter Rot-Grün, wird abgestraft, ausgeräumt und abgezockt", schließt Raich. (Schluss) hn

