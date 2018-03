Rübig zu EU-Budget: Mitgliedstaaten sind auf Forderungen des Parlaments eingegangen

ÖVP-Europaparlamentarier signalisiert Zustimmung zu Kompromiss um EU-Budget

Brüssel, 27. Juni 2013 (OTS) "Die Mitgliedstaaten sind auf die Forderungen des Europäischen Parlaments eingegangen. Das neue EU-Budget wird effizienter und flexibler. Die Mitgliedstaaten haben versprochen, ihre Schulden im EU-Haushalt zu begleichen. Für die nächsten beiden Jahre stehen 2,5 Milliarden Euro für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung. Die EU-Bürgerkammer hat sich durchgesetzt", so der Haushaltssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Paul Rübig. Vorbehaltlich der Prüfung der Details der heutigen Einigung signalisiert der ÖVP-Abgeordnete eine Zustimmung zu dem Kompromiss über das siebenjährige EU-Budget von 2014 bis 2020, über den kommende Woche im EU-Parlament abgestimmt werden soll. ****

Wichtig ist Rübig die größere Flexibilität innerhalb des Budgets: "Wenn gespart werden muss, ist es wichtig, dass die Gelder so effizient wie möglich genutzt werden. Dazu gehört auch, dass noch nicht verwendete Gelder am Jahresende nicht an die Mitgliedstaaten zurückfließen, sondern im darauffolgenden Jahr verwendet werden können", so Rübig. Für die Jahre 2014 bis 2017 soll es eine volle Übertragbarkeit nicht-verwendeter Gelder auf die Folgejahre geben. Für die Jahre 2018 bis 2020 gibt es diese Flexibilität ebenfalls, aber mit Obergrenzen. Rübig begrüßt auch die Pläne, die nach 2020 folgende Finanzperiode zu verkürzen. "Siebenjährige Haushaltsperioden sind zu lang. Weil jetzt die Kassen knapp sind, können wir nicht unseren Nachfolgern im Jahr 2020 ein Sparprogramm vorschreiben. Es ist besser, die Haushaltsperioden an die Amtsperioden von Parlament und Kommission anzupassen", so der EU-Abgeordnete.

Rübig begrüßt die Einigung, weil damit auch die Unsicherheit für die EU-Programme ab dem 1. Jänner 2014 beendet sei:

"Förderungen für Forschung, Klein- und Mittelbetriebe, Jungunternehmer und Erasmus-Studentenaustausch müssen sicher sein", so der ÖVP-Haushaltssprecher. Teil des Kompromisses ist ebenfalls ein "Mid-Term-Review", also eine Überarbeitung des 7-Jahres-Budgets im Jahr 2016. "In drei Jahren werden wir die Finanzplanung im

Lichte der wirtschaftlichen Entwicklung überprüfen. Das hat das Parlament durchgesetzt", so Rübig. Außerdem sei es diese Woche gelungen, für das "Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU" (COSME), das Forschungsrahmenprogramm "Horizon 2020" und das Infrastrukturprogramm "Connecting Europe"

die notwendigen Rechtsgrundlagen zu schaffen. "Ohne die hervorragende Vorarbeit der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, allen voran Reimer Böge, wäre die heutige Einigung beim Finanzrahmen nicht möglich gewesen", erklärt Rübig.

Nach der politischen Verständigung heute muss nun noch das Parlament mit absoluter Mehrheit seine Zustimmung zu dem Paket geben, bevor der Rat einstimmig die Rechtstexte zum Mehrjahresfinanzrahmen verabschieden kann.

