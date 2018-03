Junge ÖVP: Reform der Wehrpflicht ist auf Schiene

Talentecheck vor, größere Wahlmöglichkeit während und Anrechenbarkeit der erworbenen Fähigkeiten nach dem Wehrdienst kommen

Wien, 27. Juni 2013 (OTS) Am 20. Jänner entschied sich eine überwiegende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher für die Beibehaltung von Wehrpflicht und Zivildienst. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden nun von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Verteidigungsminister Gerald Klug die Details einer

reformierten Wehrpflicht vorgestellt: "Für uns als Junge ÖVP war das Ja zur Wehrpflicht auch stets ein Ja zu einer Reform des Grundwehrdienstes. Mit den heute präsentierten Punkten sind wir diesem Ziel entscheidend näher gekommen. Durch einen Kompetenzcheck vor, größere Wahlmöglichkeit während und Anrechenbarkeit der erworbenen Fähigkeiten nach dem Wehrdienst ist sichergestellt, dass die Wehrpflicht Neu sowohl für Österreich, als auch für die Grundwehrdiener einen Mehrwert darstellt", begrüßt Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, den reformierten Grundwehrdienst.

Bei der Stellung soll es einen Talentecheck für die Grundwehrdiener geben, auf Basis dessen besser auf ihre Interessen und Fähigkeiten eingegangen werden kann. Der Fokus der militärischen Ausbildung soll gemäß den neuen Bedrohungsszenarien auf der Katastrophenhilfe, der Cybersicherheit sowie am Gebäude-und Raumschutz liegen. Dies sind die wahrscheinlichsten militärischen Einsatzszenarien im Inland, bei denen Rekruten bereits jetzt zum Einsatz kommen. In der Grundausbildung sollen Schwerpunkte in den Bereichen Sport und Gesundheit gelegt werden. Außerdem sollen alle Grundwehrdiener eine Grundausbildung in Erster Hilfe bekommen.

Nach der Grundausbildung soll es für alle Interessierte die Möglichkeit geben, sich gemäß ihrer Interessen und Talente in unterschiedlichen angebotenen fachlichen Disziplinen weiterzuentwickeln. Die während dem Wehrdienst erworbenen sozialen oder organisatorischen Fähigkeiten und Kompetenzen sollen auch zertifiziert werden, damit sie etwa später bei einem Bewerbungsgespräch angeführt werden können.

