SP-Woller: Ausweitung des Kulturangebots durch neuen Standort stärkt Kulturstadt Wien

Erfolgsbilanz des Wien Museums präsentiert

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist eine hervorragende Nachricht für die Kulturstadt Wien: Wenn Bürgermeister Häupl heute ankündigt, dass es unabhängig von der Standortentscheidung für das Wien Museum an beiden möglichen Standorten - dem Karlsplatz und dem neuen Hauptbahnhof -Kultureinrichtungen geben wird, dann bedeutet das nichts weniger als eine weitere Ausweitung des Kulturangebotes und eine Stärkung der kulturellen Infrastruktur in unserer Stadt", so der Wiener SP-Kultursprecher und Gemeinderat Ernst Woller am Donnerstag.

Die Kritik von VP-Gemeinderätin Leeb ist für Woller unverständlich:

"Noch einmal, Frau Kollegin: Eine Museumsneugestaltung inklusive der Planung des Kulturangebots an zwei Standorten - einer davon in einem völlig neu gebauten Viertel - ist gründlich zu überlegen, es handelt sich um eine wichtige Entscheidung, die das kulturelle Leben in Wien für Jahrzehnte prägen wird."

Woller weiter: "Wenn VP-Leeb ausgerechnet heute das Wien Museum als Trauerspiel bezeichnet, dann ist dies nur noch als grotesk und peinlich zu bezeichnen: Genau heute hat das Kuratorium des Wien Museums seinen Bericht präsentiert. Ich fasse für die Kollegin, die diesen Bericht offenbar wieder einmal nicht gelesen hat, gerne zusammen: Besucherrekord, Vertragsunterzeichnung für ein neues Depot und die Klimt-Ausstellung war die besucherstärkste Ausstellung seit vielen Jahren, um nur wenige Punkte der beeindruckenden Erfolgsbilanz zu nennen."

