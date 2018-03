Designierter APA-Geschäftsführer Clemens Pig erhält PR-Wissenschaftspreis 2013

Auszeichnung des PRVA an Clemens Pig für Arbeit zu politischer Kommunikation im digitalen Medienzeitalter

Wien (OTS) - Der Public Relations Verband Austria (PRVA) vergab gestern, Mittwochabend, in der Raiffeisen Zentralbank die Wissenschaftspreise 2013. Den ersten Platz in der Kategorie Dissertationen erlangte der designierte Geschäftsführer der APA -Austria Presse Agentur, Clemens Pig, mit seiner Arbeit "Politische Kommunikation im Digitalisierungs- und Transformationsprozess der Medien in Österreich und im internationalen Vergleich". Pig liegt ex aequo mit Christian Burger, der mit seiner an der Universität Wien approbierten Arbeit zum Thema dialogorientierte Online-PR punktete. Überreicht wurden die Auszeichnungen durch den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Karlheinz Töchterle, gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Senat des PRVA.

Pig setzt sich in seiner Dissertation intensiv mit Fragen zu neuen Business-Modellen, redaktionellen Produktionslogiken und strategischen Zukunfts-Szenarien auseinander. Darüber hinaus gibt die Arbeit, die am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck approbiert wurde, Handlungsoptionen für Medienmanagement, Journalismus und politische Kommunikation. Clemens Pig liefere handlungsorientierte Implikationen für die Praxis politischer PR, so auch die Begründung der Jury.

Die hochkarätige Expertenjury, der u.a. Franz M. Bogner (Wissenschaftlicher Delegierter des PRVA), Sektionschefin Elisabeth Freismuth (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) oder Klaus Schönbach (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien) angehörten, zeichnete insgesamt neun Arbeiten aus.

Der Preis wird seit 1993 jährlich durch den PRVA vergeben, um den hohen Anspruch der Public Relations in Österreich zu stützen und das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis zu fördern. 2013 wurden insgesamt 31 Arbeiten in den vier Kategorien Masterthesen an Universitätslehrgängen, Diplom-/Magister-/und Masterarbeiten an Universitäten, Diplom-/Masterarbeiten an Fachhochschulen und Dissertationen aus den Ländern Italien, Schweiz, Deutschland und Österreich eingereicht.

Lebenslauf:

Clemens Pig ist designierter Geschäftsführer der APA - Austria Presse Agentur, Gründungsmitglied der MediaWatch GmbH und Mitglied in deren wissenschaftlichem Beirat. Für seine Arbeit rund um das Thema politische Kommunikation erhielt er im Dezember 2012 den Doktortitel. Pig ist zudem Gastvortragender an den Universitäten Wien und Innsbruck und veröffentlichte in Zusammenarbeit mit den Politikwissenschaftern Günther Pallaver und Fritz Plasser, die auch seine Dissertation betreuten, zahlreiche nationale und internationale Publikationen zum Thema "Politische PR".

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel: +43/1/360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at