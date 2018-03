Wirtschaftsparlament: Fülle an Anträgen der wahlwerbenden Gruppierungen

Klare Absage an neue Belastungen für heimische Unternehmen - Appell zur Budgetkonsolidierung durch ausgabenseitige Reformen und Senkung der Staatsschulden

Wien (OTS/PWK486) - Im Rahmen der heutigen Sitzung des Wirtschaftsparlamentes der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), dem höchsten Gremium der WKÖ, brachten die Delegierten vom Österreichischen Wirtschaftsbund (ÖWB), dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV), dem Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW) und der Grünen Wirtschaft ihre Anträge ein.

Eine klare Absage an neue steuerliche Belastungen für Betriebe stand im Mittelpunkt des Antrags der Delegierten Peter Haubner, Brigitte Jank und Konrad Steindl (ÖWB) unter dem Motto "Erneuern statt besteuern". Eine immer wieder diskutierte Einführung von Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuer würde den Unternehmen direkt oder indirekt Kapital entziehen, die Eigenkapitalstruktur schwächen, Investitionen hemmen und so Arbeitsplätze gefährden. Vielmehr sei es notwendig, dass der Staat mit dem Geld der Steuerzahler besser wirtschafte, die Wirtschaft gestärkt und damit die Zukunft gesichert werde. Dazu müsse die Budgetkonsolidierung durch ausgabenseitige Reformen fortgeführt und die Staatsschulden gesenkt werden. Eingefordert wurden auch eine radikale Vereinfachung und Modernisierung des Steuersystems - von einer einfacheren Unternehmenssteuererklärung, der Abschaffung von Bagatellsteuern über die Ausweitung der Betriebspauschalierung bis hin zu Erleichterungen bei Betriebsübergaben und Unternehmensgründungen. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Die Forderung nach dem Abbau der überbordenden Verwaltungs-Barrieren, durch die nicht nur Milliarden an Steuergeld zu Lasten von Bürgern und Betrieben versickern sondern auch die Ressourcen und Potentiale österreichischer Unternehmerinnen und Unternehmer blockiert werden, war der Inhalt eines ÖWB-Antrag der Delegierten Jank, Haubner und Bettina Lorentschitsch, der mehrheitlich angenommen wurde.

In einem weiteren ÖWB-Antrag appellierten die Delegierten Jank, Haubner und Hans Schenner, an die Regierung, Reformvorschläge zu Attraktivierung des Fachkräfte-Landes Österreich umzusetzen. Gefordert wurden unter anderem die Frühförderung von Kindern in Form eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres, eine intensivere Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft im Sinne einer stärkeren Berufsorientierung, die Forcierung von Wirtschaftswissen und Unternehmergeist in der Volksschule, eine verpflichtende Potentialanalyse für alle Schüler, die Weiterentwicklung des Konzepts "Lehre mit Matura" sowie die Einführung einer Berufsakademie, um auch Lehrabsolventen zu ermöglichen, berufsbegleitend einen akademischen Grad zu erlangen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Um den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, wurde im Rahmen eines ÖWB-Antrags die Umsetzung von notwendigen Impulsen für Wachstum und Beschäftigung durch die Bundesregierung gefordert. Die gezielten Offensivmaßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums umfassen unter anderem einen Sanierungsbonus für private Investitionen, eine Investitionszuwachsprämie, die Reduktion der Belastung für Unternehmer, eine Arbeitszeitflexibilisierung, die nachhaltige Senkung und Vereinfachung der Lohnnebenkosten und die Schaffung von Investitionsanreizen für Unternehmer und private Investoren. Der Antrag wurde mehrstimmig angenommen.

In einem abschließenden ÖWB-Antrag wurde die Bundesregierung aufgefordert, notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung der heimischen Betriebe zu setzen. Die Forderungen umfassten unter anderem Erleichterungen bei Haftungsübernahmen, die Schaffung eines Beteiligungsfreibetrages für private Investoren sowie eine Erleichterung und Verbesserung der Mittelstandsfinanzierung. Eine wesentliche Forderung stellte zudem die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für ergänzende Finanzierungsmodelle - allen voran Crowdfunding - dar. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die Anträge des SWV betrafen unter anderem die Themen "Faire Geschäftsmieten sicherstellen", "Skurrilität im österreichischen Gesundheitssystem - daher Abschaffung des 20-Prozent SVA Selbstbehaltes", "Verbesserung beim Krankengeld", "Maßnahmen gegen die Kreditklemme bei EPU und KMU". Alle Anträge des SWV wurden mehrstimmig abgelehnt.

Einstimmig angenommen wurden die von den Delegierten des RfW eingebrachten Anträge zu den Themen "C95-Qualifizierungsnachweis", "Einführung Investitionsförderung", "ESt-Senkung und Valorisierung -Nein zu Vermögenssteuern", "Vorsteuerabzug", "Lohnnebenkostensenkung" und "Zusammenlegung Krankenkassen". Abgelehnt wurde der RfW-Antrag zum Thema "Trennbankensystem".

Mehrheitlich abgelehnt wurden die Anträge der Grünen Wirtschaft zu "EU-Strafzölle bei chinesischen Solarmodulen" und "Schaffung einer Zukunftsabteilung der WKÖ". Der Antrag auf eine Ökologisierung der WKO-Reisekostenrichtlinie wurde zurückgezogen. Der ursprüngliche Antrag der Grünen Wirtschaft auf steuerliche Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für EPU und Kleinunternehmen wurde in abgeänderter Form einstimmig angenommen. (ES/BS)

