DuPont Building Innovations tritt der Power Matters Alliance bei

(PRN) - - DuPont Building Innovations fördert die Integration der Aufladung von Smartphones und Tablets in feste Oberflächen mit DuPont(TM) Corian®, das in Wohnbereichen und öffentlichen Bereichen zur Anwendung kommt.

Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) - DuPont Building Innovations ist der Power Matters Alliance (PMA) beigetreten und arbeitet zusammen mit anderen Mitgliedern der PMA an Lösungen für das Aufladen von Smartphones und Tablets, die in Arbeitsflächen integriert werden können, welche mit DuPont(TM) Corian® hergestellt wurden.

"In der nächsten Phase der Stromversorgung von drahtlosen Geräten wird diese in die Oberflächen von Innenausstattungen integriert", sagte Ron Resnick, Präsident der PMA. "DuPont ist im Bereich der modernen Materialien seit Jahrzehnten innovativ tätig. DuPont(TM) Corian® ist ein Oberflächenmaterial, das weltweit in den Märkten für Möbel und Innenausstattung - sowohl in Wohngebäuden als auch in Gewerbegebäuden - als erstklassiges Produkt bekannt ist. Die Zusammenarbeit zwischen der PMA und DuPont Building Innovations ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Vision der PMA, intelligente Stromversorgung drahtloser Geräte zu einem integrierten Teil unseres Lebens zu machen."

Die PMA wurde 2012 von Powermat Technologies und Procter & Gamble gegründet. In ihrem Verwaltungsrat sitzen Vertreter von AT&T, Duracell, Starbucks und die US-Regierungskörperschaft für den Energy Star (nicht stimmberechtigt).

"Wir sind erfreut, der PMA beitreten und einmal mehr die grenzenlosen Entwicklungsmöglichkeiten des Oberflächenmaterials DuPont(TM) Corian® demonstrieren zu können. Hier liegen die Möblierungsoptionen der Zukunft", sagte Ruslan Yusupov, Direktor für das weltweite Marketing von DuPont Building Innovations. "Wir haben nach passenden Technologien und Partnern für die Integration drahtloser Stromversorgung in spezielle Anwendungen von DuPont(TM) Corian® gesucht und beide bei der PMA gefunden. Uns ist bewusst, dass die drahtlose Stromversorgung ein fundamentales Element der weiteren Entwicklung unserer mobilen Gesellschaft ist. Wir freuen uns auf die Vereinigung mit den konstruktiven Möglichkeiten und der Schönheit von DuPont(TM) Corian®. Oberflächen, die mit DuPont(TM) Corian® hergestellt wurden, haben seit Jahrzehnten überlegene Funktionalität und herausragenden Stil für Wohnungen und öffentliche Gebäude bereitgestellt. Diese Leistung erklimmt jetzt neue Höhen und deckt dabei den wachsenden Bedarf von Industrie und Verbrauchern, den ganzen Tag lang mit elektrischer Energie versorgt zu bleiben."

Über die Power Matters Alliance (www.powermatters.org)de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@54cc58a1Die PMA wurde 2012 von Powermat Technologies und Procter & Gamble gegründet. Ein breit angelegtes Angebot an PMA-konformen Produkten ist bei führenden Einzelhändlern verfügbar und kompatible "drahtlose Ladepunkte" wurden in großen Flughäfen, Stadien, Restaurants, Fitnesscentern und Friseursalons installiert. Die Mitgliedschaft in der PMA steht jedermann offen und Mitglieder haben auf die technischen Spezifikationen Zugriff unter www.powermatters.org.

Über DuPont(TM) Corian® (www.corian.com, www.facebook.com/CorianDesign) Die fortlaufenden Bemühungen, die Investitionen und die Kreativität von DuPont in den Bereichen Forschung und Technologie, Produktinnovationen, Entwicklung neuer Anwendungen und Marketing haben die festen Oberflächen unter der Marke DuPont(TM) Corian® zu einer konstruktiven Möglichkeit werden lassen, die herausragende Vielseitigkeit und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Produktion effektiver, funktionaler zuverlässiger Lösungen hoher Qualität für Wohnungen, öffentliche Gebäude und Gewerbegebäude liefert - drinnen wie draußen.

DuPont(TM) Corian® findet in Küchen, Lampen, Badezimmern, Gebäudeverkleidungen, Sitzmöbeln, Systemen der häuslichen Automatisierung, Heizkörpern, Taststeuerungen, Tischen, Möbeln und Mode Anwendung. Dies sind nur einige der Anwendungsbereiche. Die Magie dieses Oberflächenmaterials ist heutzutage in einer ganzen Palette von Produkten, Systemen und Objekten zu finden, die jedermann im alltäglichen Leben nutzt und erlebt. Und die Liste wird länger.

Das Oberflächenmaterial DuPont(TM) Corian® hat als gesamte Palette oder in speziellen Farben wichtige unabhängige Zertifizierungen erhalten (beispielsweise UL Environment GreenGuard Certification, Home Innovation Research Labs/NBGS Green Certified Product, Scientific Certification Systems, Ecospecifier). Seine Leistungsfähigkeit wurde zudem von prestigereichen unabhängigen Institutionen nachgewiesen (beispielsweise durch NSF International für Kontakt mit Lebensmitteln, von The Royal Institute of Public Health und LGA QualiTest für die Hygiene).

Die Fabrikationsstätten von DuPont, in denen DuPont(TM) Corian® hergestellt wird, sind gemäß ISO 14001 zertifiziert. Im Ergebnis eines langjährigen Verbesserungsprogramms produzieren alle diese Einrichtungen keinen Festmüll mehr, indem Nebenprodukte und Abfall reduziert, erneut genutzt und recycelt werden.

DuPont - DuPont bietet den globalen Märkten seit 1802 Wissenschaft und Entwicklungen auf Weltklasseniveau in Form von Produkten, Materialien und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass durch eine enge Zusammenarbeit mit Kunden, Regierungen, Nicht-Regierungsorganisationen und Meinungsführern gemeinsam Lösungen für die globalen Herausforderungen gefunden werden können. Dazu zählen die Bereitstellung von gesunden Nahrungsmitteln für alle Menschen auf der Welt, die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie der Schutz von Leben und Umwelt. Weitere Informationen über DuPont und Inclusive Innovation finden Sie unter www.dupont.com.

Das ovale Logo von DuPont, DuPont(TM) und Corian® sind registrierte Handelsmarken oder Handelsmarken der E. I. du Pont de Nemours and Company oder einer ihrer Konzerngesellschaften. Das Logo der Power Matters Alliance ist im Besitz der Power Matters Alliance, Inc. Sonstige Logos, Handelsmarken und registrierte Handelsmarken in dieser Pressemitteilung sind Besitz ihrer jeweiligen Eigner.

