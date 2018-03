EU-Budget - BZÖ-Bucher: Mit Finanztransaktionssteuer Österreichs EU-Beitrag senken

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher verlangt angesichts der verlautbarten Einigung zum EU-Budget, dass die Einnahmen der Finanztransaktionssteuer nicht in Pleitestaaten und maroden Banken verschwinden, sondern dafür genutzt werden, die Beiträge der Nettozahler zum EU-Budget zu verringern. "Die durch das Versagen der Bundesregierung explodierenden Nettozahlungen Österreichs an die EU müssen in dem Ausmaß anteilsmäßig sinken, in dem die EU Zusatzeinnahmen durch die Finanztransaktionssteuer lukriert. Erst wenn die Finanzhaie zahlen und die kleinen Fische freier atmen können, macht diese Steuer Sinn", so Bucher.

Generell lehnt der BZÖ-Chef nach den derzeit vorliegenden Informationen "dieses Retro-Budget massiv ab. Europa hat wieder einmal bei der Zukunft gekürzt und das alte System beibehalten. Die stärksten Kürzungen des geplanten Budgets gibt es wie befürchtet bei Bildung, Forschung und Wettbewerbsfähigkeit. Es ist ja mittlerweile schon EU-Prinzip, grundsätzlich alles falsch zu machen. Alle zahlen drauf: Europa, die Europäer und die Zukunft Europas, nämlich unsere Jugend", so Bucher.

