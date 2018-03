Hypo in Kärnten unterstreicht mit Wertekampagne Neupositionierung der Bank

Serie von Videotestimonials zu zentralen Werten des Lebens und des Bankgeschäfts

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Mit ihrer aktuellen Wertekampagne unter dem Motto "Gemeinsame Werte verbinden" unterstreicht die Hypo in Kärnten ihre Neupositionierung nach der erfolgreichen Sanierung. In den kommenden Wochen wird sich die Regionalbank in ihrem öffentlichen Auftritt sowohl nach innen als nach außen mit acht Werten befassen, die im Leben im Allgemeinen sowie bei Bankgeschäften im Besonderen eine zentrale Rolle spielen. Den Auftakt zu den einzelnen Themen bildet jeweils ein Videointerview mit einer Persönlichkeit aus Kärnten, die über ihre Sicht und Verbindung zu den einzelnen Werten spricht.

"Nach den bewegten Zeiten der Sanierung und des Privatisierungsprozesses möchten wir uns gemeinsam mit unseren Kunden, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit bewusst mit jenen Grundlagen auseinandersetzen, auf die unsere Gesellschaft und Wirtschaft aufbauen. Gerade jetzt, wo sich die gesamte Bankenbranche vielfältigen Herausforderungen gegenüber sieht, stellen stabile Werte wichtige Wurzeln dar, die Halt und Orientierung geben", erklärt Gerhard Salzer, Vorstandsvorsitzender der Hypo in Kärnten, den Beweggrund der Aktion.

Über die kommenden Wochen stellt die Hypo in Kärnten die Werte Innovation, Solidarität, Engagement, Kultur, Heimat, Teamgeist, Offenheit und Vertrauen in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation. Als prominente Paten für die einzelnen Begriffe konnten der Unternehmer Franz Kreuzer, der Klagenfurter Dompfarrer Peter Allmaier, Primarius Wilhelm Kaulfersch vom Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Klagenfurt, KAC-Spieler Johannes Reichel, Olympiasieger Franz Klammer, Kulturveranstalter und Leiter der Trigonale Stefan Schweiger, der Personalvertreter der Landesbediensteten Gernot Nischelwitzer sowie Hypo-Lehrling Jasna Gusic unentgeltlich gewonnen werden.

Marktvorstand Peter Lazar: "Wir wollten bewusst keine Werbung im klassischen Sinn, sondern haben uns gefragt, was macht die Verbindung der Bank zu unseren über 50.000 Privatkunden, 6.000 Klein-und Mittelbetrieben, mehr als 400 Gemeinden und Vereinen sowie rund 420 Mitarbeitern und ihren Familien aus. Wir freuen uns, dass stellvertretend für diese Gruppen acht Persönlichkeiten über ihren individuellen Bezug zu jenen zentralen Werten sprechen, die wir als Hypo in Kärnten leben und teilen."

Die Videos, die den Rahmen zu weiteren Aktivitäten gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern bilden, werden in den Bankfilialen zu sehen sowie über die Homepage www.gemeinsame-werte-verbinden.at individuell abrufbar sein.

Den Beginn macht am 27. Juni - passend zu den Sport-Großveranstaltungen des Company Triathlon sowie Ironman in dieser Woche - der KAC-Spieler Johannes Reichel zum Thema Teamgeist.

Die Hypo in Kärnten: 14 Filialen in Kärnten, Niederlassungen in Salzburg und Wien -Ansprechpartner für 56.000 Kunden - Erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen - 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Geschäftsverbindung mit 121 Gemeinden und über 400 Vereinen - Nachhaltig saniert mit positiver Bilanz 2011 und 2012 -Finanziell unabhängig von der international tätigen Konzernmutter

