Rauch zu Heeresreform: Wichtiger Tag für unsere Grundwehrdiener

ÖVP-Forderungskatalog umgesetzt – Attraktiv für Einzelnen, nützlich für Gemeinschaft

Wien, 27. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Heute ist ein guter Tag für alle jungen Männer, die ihren Grundwehrdienst nicht nur als Dienst für die Gemeinschaft ableisten, sondern auch die Zeit beim Heer

sinnvoll für ihre Zukunft nutzen wollen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur heutigen Präsentation der Reform des Grundwehrdienstes durch ÖVP-Verhandlerin Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Verteidigungsminister Klug. Die

Handschrift der ÖVP ist klar zu erkennen, so Rauch, denn: "Alle zwölf Reformforderungen, die die ÖVP sofort nach der dem klaren Ergebnis bei der Wehrpflichtvolksbefragung vorgelegt hat, werden umgesetzt. Bereits im Herbst sollen die ersten Rekruten davon profitieren. Das Ergebnis zeigt, dass die Regierung auch in einem Wahljahr weiter erfolgreich für Österreich arbeitet." ****

So wurden zum Beispiel Talentechecks beschlossen, die sicherstellen sollen, dass die Rekruten in jenen Bereichen eingesetzt werden, für die sie sich am besten eignen. Zudem soll eine Reduktion der Zahl der Funktionssoldaten von 60 auf 40 Prozent erreicht werden. Eine persönliche Kompetenzbilanz wird am Ende des Grundwehrdienstes die erworbenen Fähigkeiten der Soldaten auflisten und diese im zivilen Leben besser anrechenbar machen. "Diese Punkte waren der ÖVP besonders wichtig – und werden umgesetzt", so Rauch. Das Ziel für Österreich ist klar: Wir brauchen einen Wehrdienst ohne Leerlauf, betont der ÖVP-Manager. "Die Politik muss mit der Zeit der jungen Männer verantwortungsvoll umgehen", sagt Hannes Rauch, und abschließend: "Nach dem klaren Bekenntnis der Österreicherinnen und Österreicher zur Wehrpflicht bekommen wir endlich einen modernen Wehrdienst, von dem alle etwas haben:

attraktiv für den Einzelnen und nützlich für die Gemeinschaft."

