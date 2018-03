RfW-Fraktionsobmann Krenn im Wirtschaftsparlament: Betriebe brauchen eine "Wirtschaftspartnerschaft"!

"Unternehmen müssen von bürokratischen Fesseln befreit und die Steuerquote gesenkt werden, damit die Betriebe wieder investieren, Arbeitsplätze sichern und schaffen können."

Wien (OTS) - "In diesen Tagen unseres Wirtschaftsparlaments können wir einen traurigen Jahrestag markieren: Ein ganzes Jahr ohne wirtschaftliches Wachstum, mit steigender Arbeitslosigkeit und geprägt von der wirtschaftspolitischen Ignoranz der Regierung. Und wenn man in irgendeinem Bereich tatsächlich ein Wachstum ausmachen will, dann im Bereich der Mehrbelastungen", so heute RfW-Fraktionsobmann Matthias Krenn in seiner Rede im Wirtschaftsparlament der WKÖ.

"Wir brauchen nicht mehr nur eine Sozialpartnerschaft, die regelmäßig die "All-inclusive-Republik" ausruft, deren Finanzierbarkeit an ihre Grenzen gestoßen ist, wir brauchen eine "Wirtschaftspartnerschaft" ,welche die Betriebe von ihren bürokratischen Fesseln befreit, diesen wieder eine niedrigere Steuerquote sichert, sie wieder zu neuen Investitionen motiviert und so Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden", so Krenn weiter.

Gerade die Frage der Finanzierung sei entscheidend und speziell die KMU würden jetzt langfristige Finanzierungen brauchen."Offensichtlich ist es jedoch so, dass selbst die Banken nicht mehr an einzelne Branchen glauben - was die Situation noch nachhaltig verschärft. Nichts wäre dringender als eine neue, österreichische Mittelstandsfinanzierungsbank. Gleichzeitig ist endlich eine Trennung zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken herbeizuführen", betont Krenn. Der RfW mache mit seinem heutigen Antrag diesbezüglich den x-ten Anlauf. "Erste Erfolge unserer Hartnäckigkeit sind bereits zu erkennen: Nicht mehr alle Wirtschaftsbündler lehnen dies kategorisch ab. Der Widerstand scheint zu bröckeln."

Die Lohnnebenkosten in Österreich lägen im internationalen Spitzenfeld, Lohnerhöhungen würden durch Inflation und staatliches "Raubrittertum" nahezu egalisiert. Das führe zu stetigem Kaufkraftverlust. Aber statt die "kalte Progression" zu bekämpfen zwinge man lieber die Wirtschaft über Löhne, Gebühren sowie noch mehr und noch höhere Steuern zur Kassa. "Allein ÖVP-/WB-Finanzministerin Fekter "verdanken" die Steuerzahler bis 2016 kumulierte Mehrbelastungen von 26,5 Milliarden, nimmt man das Belastungspaket ihre Vorgängers hinzu sind es 51,5 Milliarden Euro", so Krenn.

All diesen Belastungen hätten die WB- und SWV-Funktionäre im Nationalrat zugestimmt. "Dazu kommt: Hier im Wirtschaftsparlament beschließen WB- und SWV-Funktionäre Anträge, deren Behandlung im Parlament dann an der Ignoranz dieser WB- und SWV-Abgeordneten im Nationalrat scheitert", kritisiert Krenn. So würden wichtige Themen wie Lohnnebenkosten-Senkung, Bundesstaats- und Verwaltungsreform oder die Abschaffung von Bagatellsteuern einer nicht nachvollziehbaren Parteiräson geopfert. "Den angesprochenen Funktionärinnen und Funktionären, die gleichzeitig auch vorgeben uns im Parlament zu vertreten, möchte ich die Gewissensfrage empfehlen: Wen wollen sie tatsächlich vertreten? In jedem Fall muss das Doppelspiel ein Ende haben", fordert Krenn.

