ARBÖ: Vierfache Auszeichnung des Verkehrsministeriums

Großes Ehrenzeichen für KR Dr. Heinz Hofer, Goldenes Ehrenzeichen für Eduard Fleischhacker und Peter Stuppacher, Goldenes Verdienstzeichen für Gottfried Moser

Wien (OTS) - Vierfachen Grund zur Freude hat der ARBÖ: Heute, Donnerstag, wurde ARBÖ-Präsident KR Dr. Heinz Hofer von Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer, das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Ebenso nahmen der Präsident des ARBÖ Tirol Eduard Fleischhacker und der ehemalige ARBÖ-Generalsekretär Peter Stuppacher das Goldene Ehrenzeichen entgegen. Der frühere ARBÖ-Bundesschulungsleiter Gottfried Moser wurde für seine Dienste um die Republik Österreich mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik ausgezeichnet.

Als oberster Repräsentant und Leitungsorgan des ARBÖ seit 2005 ist KR Dr. Heinz Hofer maßgeblich um die österreichische Verkehrspolitik und Verkehrssicherheit bemüht. 2009 wurde er zum Ehrenpräsidenten des ARBÖ Steiermark auf Lebenszeit ernannt.

Seit Eduard Fleischhacker im Jahr 2010 das Ehrenamt des ARBÖ-Präsident in Tirol einnahm, ist ihm besonders der Schutz der Kinder im Straßenverkehr ein Anliegen. Seine Erfahrungen brachte er außerdem 20 Jahre als Mitglied des Verkehrsbeirates der Stadt Kufstein ein.

Peter Stuppacher wurde 2006 als Generalsekretär der ARBÖ-Bundesorganisation berufen. Diese Funktion übte er bis zum Antritt der Freistellungsphase der Altersteilzeit im Juni 2011 aus. Sein breit gefächertes Erfahrungsspektrum ermöglichte ihm die ARBÖ Bundesorganisation umfassend neu zu strukturieren und deren wirtschaftliche Grundlage nachhaltig abzusichern.

In seiner Funktion als ARBÖ-Bundesschulungsleiter, verantwortet Gottfried Moser von 1986 an die österreichweite Aus-und Weiterbildung aller ARBÖ-Techniker. Überdies ist er beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Fahrzeugtechnik und außerordentlich engagiert im Bereich der Forschung und Innovation was die Entwicklung von Diagnose- und Messgeräten betrifft.

